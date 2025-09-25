25 сентября 2025

Жителю ХМАО грозит тюремный срок за вылов рыбы

В Нефтеюганске возбуждено дело против рыбака за незаконный вылов
В Нефтеюганске возбуждено дело против рыбака за незаконный вылов

В Нефтеюганске возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы против 59-летнего местного жителя. Рыбаку грозит до двух лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«На участке реки Юганская Обь мужчина при помощи запрещенного орудия лова — сети из лески и моторной лодки — незаконно добыл 22 особи пеляди, 4 язя, 2 плотвы и щуку», — уточнили в ведомстве. Ущерб, нанесенный водным биоресурсам Югры, оценили в 24 тысячи рублей.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

