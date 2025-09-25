В Сургуте пенсионерка устроила массовое ДТП с пострадавшими

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей произошло на улице Республики в Сургуте. В результате аварии пострадал 19-летний пешеход, который получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
«65-летняя женщина, управляя автомобилем „Honda“, при съезде с кольца не заняла крайнее правое положение и допустила столкновение с „ВАЗ“, — пояснили в ведомстве. После этого „Honda“ совершила наезд на припаркованный „Mercedes-Benz“, который отбросило на пешехода и автомобиль „Hyundai“.
Пострадавший пешеход получил медицинскую помощь. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
