Суд продлил арест бывшему главному экологу мэрии Нижневартовска

Суд продлил арест Олегу Попенко до 4 ноября
Экс-глава управлении экологии Нижневартовска (ХМАО) Олег Попенко останется под арестом в СИЗО до 4 ноября. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
«Мера пресечения продлена до 4 ноября», — сообщили агентству в пресс-службе. Процесс рассматривался в Ханты-Мансийском районном суде.
Попенко был задержан 14 июля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из-за ликвидации скандального мусорного полигона за полмиллиарда рублей. Контракт с чиновником был расторгнут в день задержания.
