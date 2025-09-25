25 сентября 2025

Суд продлил арест бывшему главному экологу мэрии Нижневартовска

Бывшему главному экологу мэрии Нижневартовска продлен арест до 4 ноября
Суд продлил арест Олегу Попенко до 4 ноября
Суд продлил арест Олегу Попенко до 4 ноября

Экс-глава управлении экологии Нижневартовска (ХМАО) Олег Попенко останется под арестом в СИЗО до 4 ноября. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Мера пресечения продлена до 4 ноября», — сообщили агентству в пресс-службе. Процесс рассматривался в Ханты-Мансийском районном суде.

Попенко был задержан 14 июля. Его обвиняют в превышении должностных полномочий из-за ликвидации скандального мусорного полигона за полмиллиарда рублей. Контракт с чиновником был расторгнут в день задержания.

