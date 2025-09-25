Полиция ХМАО оштрафовала таксиста, который просматривал порно за рулем

Госавтоинспекция в Нижневартовске оштрафовала таксиста, который во время поездки с пассажиркой просматривал интимное видео в машине. Его привлекли к административной ответственности за «осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения», сообщили журналисту агентства в пресс-службе полиции.
«Установлено, что в момент инцидента транспортным средством „Лада Веста“ управлял гражданин 1978 года рождения. Мужчина был доставлен в отдел полиции УМВД России для дальнейшего разбирательства. Привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку», — сообщили агентству в ведомстве
Полиция установила, что жительница Нижневартовска вызвала такси через сервис. Во время поездки мужчина смотрел интимные видео. Грозит ли ему ответственность за просмотр ролика — станет известно по итогам проверки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!