25 сентября 2025

Полиция из ХМАО вместе с ОМОН задержала мошенника из Липецка, торговавшего автозапчастями

Полиция ХМАО задержала 56-летнего жителя Липецка по подозрению в мошенничестве с автозапчастями, в результате которого пострадали более 30 россиян из разных регионов. Общий ущерб от действий злоумышленника превысил 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Подозреваемый размещал объявления о продаже автомобильных комплектующих для иномарок на торговых площадках и в соцсетях, требовал полную предоплату, а после получения денег переставал выходить на связь», — пояснили в ведомстве. При задержании у мужчины изъяли 9 мобильных телефонов, 66 SIM-карт и компьютерную технику.

Злоумышленник полностью признал вину и раскаялся. Ранее он уже был судим за 15 эпизодов мошенничества. По данным следствия, к его схеме обмана могли быть причастны другие лица, чьи банковские карты использовались для получения денег.

