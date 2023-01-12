12 января 2023

Администрация курганского округа оплатит чужие долги

© Служба новостей «URA.RU»
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Катайский округ оплатит долг города за ремонт дорог, сумма — 2,49 млн рублей Фото:

Администрация Катайского округа Курганской области намерена оплатить долги мэрии Катайска перед подрядчиком, который выполнил в городе ремонт дорог. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщил глава округа Глеб Морозов.

«Ранее между администрацией Катайска и ООО „Русстрой“ был заключен муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети города. В связи с приостановлением операций по счетам администрации Катайска органом местного самоуправления района принято на себя обязательство по оплате контракта (перевод долга). В связи с этим ООО „Русстрою“ было рекомендовано обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением для взыскания задолженности», — объяснил Морозов. Он отметил, что кредиторская задолженность чиновниками не оспаривается и будет выплачена на основании вынесенного решения суда.

Ранее URA.RU сообщало, что строительная компания из Екатеринбурга ООО «Русстрой» подала в суд на администрацию Катайска. Чиновники не оплатили выполненные дорожные работы по муниципальному контракту. Сумма долга — 2,49 млн рублей.

В рамках муниципальной реформы администрация города Катайска будет ликвидирована. Все обязанности и деятельность муниципального органа будут переданы администрации округа.

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Администрация Катайского округа Курганской области намерена оплатить долги мэрии Катайска перед подрядчиком, который выполнил в городе ремонт дорог. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщил глава округа Глеб Морозов. «Ранее между администрацией Катайска и ООО „Русстрой“ был заключен муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети города. В связи с приостановлением операций по счетам администрации Катайска органом местного самоуправления района принято на себя обязательство по оплате контракта (перевод долга). В связи с этим ООО „Русстрою“ было рекомендовано обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением для взыскания задолженности», — объяснил Морозов. Он отметил, что кредиторская задолженность чиновниками не оспаривается и будет выплачена на основании вынесенного решения суда. Ранее URA.RU сообщало, что строительная компания из Екатеринбурга ООО «Русстрой» подала в суд на администрацию Катайска. Чиновники не оплатили выполненные дорожные работы по муниципальному контракту. Сумма долга — 2,49 млн рублей. В рамках муниципальной реформы администрация города Катайска будет ликвидирована. Все обязанности и деятельность муниципального органа будут переданы администрации округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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