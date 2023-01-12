Администрация курганского округа оплатит чужие долги

Катайский округ оплатит долг города за ремонт дорог, сумма — 2,49 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация Катайского округа Курганской области намерена оплатить долги мэрии Катайска перед подрядчиком, который выполнил в городе ремонт дорог. Об этом в ответ на запрос URA.RU сообщил глава округа Глеб Морозов.

«Ранее между администрацией Катайска и ООО „Русстрой“ был заключен муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети города. В связи с приостановлением операций по счетам администрации Катайска органом местного самоуправления района принято на себя обязательство по оплате контракта (перевод долга). В связи с этим ООО „Русстрою“ было рекомендовано обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением для взыскания задолженности», — объяснил Морозов. Он отметил, что кредиторская задолженность чиновниками не оспаривается и будет выплачена на основании вынесенного решения суда.

Ранее URA.RU сообщало, что строительная компания из Екатеринбурга ООО «Русстрой» подала в суд на администрацию Катайска. Чиновники не оплатили выполненные дорожные работы по муниципальному контракту. Сумма долга — 2,49 млн рублей.

В рамках муниципальной реформы администрация города Катайска будет ликвидирована. Все обязанности и деятельность муниципального органа будут переданы администрации округа.