У ВСУ закончились ракеты к европейским системам ПВО

Две зенитно-ракетные системы Samp-T, которые были переданы Украине Италией и Францией, почти полностью использовали выделенный им боекомплект ракет. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
«Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали свой запас ракет», — пишет издание. Там добавили, что в ближайшее время они станут непригодны для использования.
Власти Украины уже на протяжении нескольких недель обращаются к Италии и Франции с просьбой поставить дополнительные ракеты Aster-30. Сложность заключается в том, что запасы данных ракет в Италии приближаются к критически низкому уровню, отмечает газета. Оставшиеся ракеты предназначены для обороны ключевых объектов на территории самой страны.
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