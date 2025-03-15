У ВСУ закончились ракеты к европейским системам ПВО

Переданные Украине Италией и Францией ЗРС почти исчерпали боекомплект ракет
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Европейские ЗРС в ближайшее время станут непригодны для использования из-за нехватки ракет
Европейские ЗРС в ближайшее время станут непригодны для использования из-за нехватки ракет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Две зенитно-ракетные системы Samp-T, которые были переданы Украине Италией и Францией, почти полностью использовали выделенный им боекомплект ракет. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera. 

«Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали свой запас ракет», — пишет издание. Там добавили, что в ближайшее время они станут непригодны для использования.

Власти Украины уже на протяжении нескольких недель обращаются к Италии и Франции с просьбой поставить дополнительные ракеты Aster-30. Сложность заключается в том, что запасы данных ракет в Италии приближаются к критически низкому уровню, отмечает газета. Оставшиеся ракеты предназначены для обороны ключевых объектов на территории самой страны.

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Две зенитно-ракетные системы Samp-T, которые были переданы Украине Италией и Францией, почти полностью использовали выделенный им боекомплект ракет. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.  «Две зенитные батареи Samp-T, поставленные Украине Италией и Францией, практически исчерпали свой запас ракет», — пишет издание. Там добавили, что в ближайшее время они станут непригодны для использования. Власти Украины уже на протяжении нескольких недель обращаются к Италии и Франции с просьбой поставить дополнительные ракеты Aster-30. Сложность заключается в том, что запасы данных ракет в Италии приближаются к критически низкому уровню, отмечает газета. Оставшиеся ракеты предназначены для обороны ключевых объектов на территории самой страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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