В мае россиян ждет 13 выходных дней и 18 рабочих. Об этом сообщила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина.
«В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченным к праздникам», — заявила Лопатина. Ее слова приводит ТАСС.
Она уточнила, что в начале мая жители России будут иметь два четырехдневных выходных подряд. В соответствии с производственным календарем, 30 апреля объявлен предпраздничным днем, в течение которого рабочее время будет сокращено на один час. Однако 7 мая рабочий день останется полным, без сокращения. Таким образом, россияне отдыхают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.
Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что россиян ждут продолжительные выходные в мае и июне из-за переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Дополнительные выходные приходятся на 8-11 мая и 12-15 июня. Он отметил, что перенос выходных — это право правительства, которое помогает сохранять баланс рабочих и нерабочих дней, создавая удобные условия для отдыха граждан.
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