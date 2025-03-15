В мае россиян ждет 13 выходных

Эксперт Лопатина: в мае 2025 года будет 18 рабочих дней и 13 выходных
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне смогут полноценно отдохнуть с 1 по 4 мая благодаря переносу дней
Россияне смогут полноценно отдохнуть с 1 по 4 мая благодаря переносу дней Фото:

В мае россиян ждет 13 выходных дней и 18 рабочих. Об этом сообщила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина.

«В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченным к праздникам», — заявила Лопатина. Ее слова приводит ТАСС.

Она уточнила, что в начале мая жители России будут иметь два четырехдневных выходных подряд. В соответствии с производственным календарем, 30 апреля объявлен предпраздничным днем, в течение которого рабочее время будет сокращено на один час. Однако 7 мая рабочий день останется полным, без сокращения. Таким образом, россияне отдыхают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что россиян ждут продолжительные выходные в мае и июне из-за переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Дополнительные выходные приходятся на 8-11 мая и 12-15 июня. Он отметил, что перенос выходных — это право правительства, которое помогает сохранять баланс рабочих и нерабочих дней, создавая удобные условия для отдыха граждан.

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В мае россиян ждет 13 выходных дней и 18 рабочих. Об этом сообщила эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина. «В мае 31 календарный день, из них 18 рабочих и 13 выходных, приуроченным к праздникам», — заявила Лопатина. Ее слова приводит ТАСС. Она уточнила, что в начале мая жители России будут иметь два четырехдневных выходных подряд. В соответствии с производственным календарем, 30 апреля объявлен предпраздничным днем, в течение которого рабочее время будет сокращено на один час. Однако 7 мая рабочий день останется полным, без сокращения. Таким образом, россияне отдыхают с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Ранее глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов сообщил, что россиян ждут продолжительные выходные в мае и июне из-за переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта. Дополнительные выходные приходятся на 8-11 мая и 12-15 июня. Он отметил, что перенос выходных — это право правительства, которое помогает сохранять баланс рабочих и нерабочих дней, создавая удобные условия для отдыха граждан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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