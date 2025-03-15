Меркель встала на сторону Путина

Меркель: Зеленский не может диктовать условия
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Меркель заявила, что при урегулировании конфликта на Украине должны учитываться также интересы РФ
Меркель заявила, что при урегулировании конфликта на Украине должны учитываться также интересы РФ Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский не может в одностороннем порядке диктовать условия мирного урегулирования. По ее словам, решения должны приниматься совместно с международными партнерами и с учетом интересов всех сторон, включая Россию.

«Когда пробьет час дипломатии, решать не может один президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель. Ее слова приводит газета Berliner Zeitung. Экс-канцлер также подчеркнула важность учета интересов России в дипломатическом решении конфликта.

Ранее Ангела Меркель выразила мнение о необходимости включения дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине. Она заявила, что использование только военных методов окажется недостаточным и важно, чтобы политика «нашла способ согласовать казалось бы непримиримые стороны». Меркель также подчеркнула, что Украина должна остаться суверенным государством, передает RT.

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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский не может в одностороннем порядке диктовать условия мирного урегулирования. По ее словам, решения должны приниматься совместно с международными партнерами и с учетом интересов всех сторон, включая Россию. «Когда пробьет час дипломатии, решать не может один президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель. Ее слова приводит газета Berliner Zeitung. Экс-канцлер также подчеркнула важность учета интересов России в дипломатическом решении конфликта. Ранее Ангела Меркель выразила мнение о необходимости включения дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине. Она заявила, что использование только военных методов окажется недостаточным и важно, чтобы политика «нашла способ согласовать казалось бы непримиримые стороны». Меркель также подчеркнула, что Украина должна остаться суверенным государством, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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