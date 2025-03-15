Меркель встала на сторону Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский не может в одностороннем порядке диктовать условия мирного урегулирования. По ее словам, решения должны приниматься совместно с международными партнерами и с учетом интересов всех сторон, включая Россию.
«Когда пробьет час дипломатии, решать не может один президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель. Ее слова приводит газета Berliner Zeitung. Экс-канцлер также подчеркнула важность учета интересов России в дипломатическом решении конфликта.
Ранее Ангела Меркель выразила мнение о необходимости включения дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине. Она заявила, что использование только военных методов окажется недостаточным и важно, чтобы политика «нашла способ согласовать казалось бы непримиримые стороны». Меркель также подчеркнула, что Украина должна остаться суверенным государством, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.