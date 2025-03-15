ВС РФ освободили Заолешенку и Рубанщину в Курской области

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенные пункты Заолешенка и Рубанщина, расположенные в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина», — пишет ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, сегодня российские военные взяли под контроль населенный пункт Гоголевка.
Ранее военкор Борис Рожин сообщал, что до завершения освобождения Курской области от оставшихся под контролем ВСУ территорий необходимо занять еще два населенных пункта — Горналь и Олешня.
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