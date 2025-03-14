Студенты-мигранты вышли на протест в Ставрополе: причины и причем тут Украина

Отчисленные в Ставрополье мигранты-студенты пытались устроить бунт
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Студенты из Туркменистана вышли на протест в Ставрополе
Студенты из Туркменистана вышли на протест в Ставрополе Фото:

Несколько студентов из Туркмении, после того как были исключены из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе из-за недостаточного уровня владения русским языком, организовали протестную акцию. Недовольные арестованы на десять дней. Причины протеста и причем тут Украина — в материале URA.RU.

Отчисление студентов в Ставрополе

Из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе отчислили семерых студентов из Туркмении. Причиной такого решения послужило плохое знание русского языка. Им предложили перевод в другие учебные заведения.

Студенты из Туркмении устроили протест

Студенты выразили свое недовольство решением органов учебного заведения. Они организовали акции протеста 7 марта на улицах города. В них участвовало, предположительно, около 30-40 человек.

Самые активные иностранцы получили административный арест на 10 суток. Ленинский районный суд Ставрополя 8 марта вменил семерым студентам неповиновение полиции и мелкое хулиганство.

Почему взбунтовались студенты и причем тут Украина

Не захотели переводиться

Отчисленные студенты получили от вуза предложение о переводе в учебные заведения Белгородской или Курской областей. Иностранцы от перевода в небезопасные районы отказались, заявив, что хотели бы учиться в более теплых регионах, таких как Ессентуки или Карачаевск. После отказа от перевода студенты обратились с жалобой на дискриминацию и принудительное отчисление к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае.

Получили угрозы

Один из студентов сообщил, что им угрожали недопуском к сессии из-за недостаточного уровня владения русским языком, а также якобы принуждали ежедневно отмечаться в общежитии под угрозой отчисления. По его словам, результаты зачетов у студентов начали отменять и их заставляли пересдавать экзамены.

Как инцидент объяснили в СКФУ

В 2024 году в учебное заведение поступили более тысячи студентов из Туркменистана. По данным Северо-Кавказского федерального университета, после зимней сессии часть студентов была отчислена.

Среди отчисленных есть иностранные граждане, которым предстоит вернуться на родину. Им также поступило предложение о переводе в другие высшие учебные заведения России. Некоторые заявления студентов уже были одобрены.

«Часть уже бывших студентов оказались недовольны результатами сессии и бурно проявляли эмоции. Задержанные сотрудниками правоохранительных органов не являются студентами федерального университета», — заявили в пресс-службе университета. Информацию об этом передает РБК.

Адвокаты задержанных потребовали от СКФУ представить сведения и документы о подаче студентами заявлений на перевод и ряд других данных. Они также намерены обжаловать аресты.

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Несколько студентов из Туркмении, после того как были исключены из Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе из-за недостаточного уровня владения русским языком, организовали протестную акцию. Недовольные арестованы на десять дней. Причины протеста и причем тут Украина — в материале URA.RU. Отчисление студентов в Ставрополе Из Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе отчислили семерых студентов из Туркмении. Причиной такого решения послужило плохое знание русского языка. Им предложили перевод в другие учебные заведения. Студенты из Туркмении устроили протест Студенты выразили свое недовольство решением органов учебного заведения. Они организовали акции протеста 7 марта на улицах города. В них участвовало, предположительно, около 30-40 человек. Самые активные иностранцы получили административный арест на 10 суток. Ленинский районный суд Ставрополя 8 марта вменил семерым студентам неповиновение полиции и мелкое хулиганство. Почему взбунтовались студенты и причем тут Украина Не захотели переводиться Отчисленные студенты получили от вуза предложение о переводе в учебные заведения Белгородской или Курской областей. Иностранцы от перевода в небезопасные районы отказались, заявив, что хотели бы учиться в более теплых регионах, таких как Ессентуки или Карачаевск. После отказа от перевода студенты обратились с жалобой на дискриминацию и принудительное отчисление к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае. Получили угрозы Один из студентов сообщил, что им угрожали недопуском к сессии из-за недостаточного уровня владения русским языком, а также якобы принуждали ежедневно отмечаться в общежитии под угрозой отчисления. По его словам, результаты зачетов у студентов начали отменять и их заставляли пересдавать экзамены. Как инцидент объяснили в СКФУ В 2024 году в учебное заведение поступили более тысячи студентов из Туркменистана. По данным Северо-Кавказского федерального университета, после зимней сессии часть студентов была отчислена. Среди отчисленных есть иностранные граждане, которым предстоит вернуться на родину. Им также поступило предложение о переводе в другие высшие учебные заведения России. Некоторые заявления студентов уже были одобрены. «Часть уже бывших студентов оказались недовольны результатами сессии и бурно проявляли эмоции. Задержанные сотрудниками правоохранительных органов не являются студентами федерального университета», — заявили в пресс-службе университета. Информацию об этом передает РБК. Адвокаты задержанных потребовали от СКФУ представить сведения и документы о подаче студентами заявлений на перевод и ряд других данных. Они также намерены обжаловать аресты.
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