Киевские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

На месте пожара работают экстренные службы, сообщил Алексей Кулеба Фото: Карина Ванеш © URA.RU

На одном из объектов критической инфраструктуры Киевской области произошел пожар. Об этом сообщил глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале, отметив, что утром в области были слышны взрывы. Глава киевской военной администрации уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее военкоры сообщали о звуках взрывов в Киеве. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале тогда призвал киевлян сохранять спокойствие.