Киевские власти сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

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Мариуполь. Мародерство и пожар в поспешно оставленной военными воинской части. Украина, пожар, ночной, огонь, вечер
На месте пожара работают экстренные службы, сообщил Алексей Кулеба Фото:

На одном из объектов критической инфраструктуры Киевской области произошел пожар. Об этом сообщил глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

«На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале, отметив, что утром в области были слышны взрывы. Глава киевской военной администрации уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее военкоры сообщали о звуках взрывов в Киеве. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале тогда призвал киевлян сохранять спокойствие.

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На одном из объектов критической инфраструктуры Киевской области произошел пожар. Об этом сообщил глава киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. «На одном из объектов критической инфраструктуры есть возгорание. На месте работают соответствующие службы», — написал Алексей Кулеба в своем telegram-канале, отметив, что утром в области были слышны взрывы. Глава киевской военной администрации уточнил, что пострадавших в результате происшествия нет. Ранее военкоры сообщали о звуках взрывов в Киеве. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в своем telegram-канале тогда призвал киевлян сохранять спокойствие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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