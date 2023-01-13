13 января 2023

Свердловские осужденные выполняют важный госзаказ. Фото

Заключенные нижнетагильской ИК-5 изготовят металлический забор для РЖД
© Служба новостей «URA.RU»
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Производство мебели в ИК-13 Нижний Тагил. Свердловская область, осужденный, зэк, заключенный, производство мебели
К работе привлечены 20 заключенных ИК-5 Фото:

Осужденные исправительной колонии №5 Нижнего Тагила Свердловской области выполняют государственный заказ, изготавливая для РЖД металлический забор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Тагильские осужденные делают для РЖД металлический забор. Важно отметить, что заказ является государственным», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что для выполнения заказа привлечено 20 заключенных. «Данный производственный участок регулярно выполняет государственные заказы, что подтверждает высокий уровень профессионализма работников», — добавили в пресс-службе. Сейчас партия проходит этап сборки.

Ранее URA.RU писало, что свердловские заключенные создают дизайнерские сумки. Пошивом 4000 двухсторонних сумок занимаются осужденные ИК-12 (Нижний Тагил).

Фото:

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Осужденные исправительной колонии №5 Нижнего Тагила Свердловской области выполняют государственный заказ, изготавливая для РЖД металлический забор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Тагильские осужденные делают для РЖД металлический забор. Важно отметить, что заказ является государственным», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что для выполнения заказа привлечено 20 заключенных. «Данный производственный участок регулярно выполняет государственные заказы, что подтверждает высокий уровень профессионализма работников», — добавили в пресс-службе. Сейчас партия проходит этап сборки. Ранее URA.RU писало, что свердловские заключенные создают дизайнерские сумки. Пошивом 4000 двухсторонних сумок занимаются осужденные ИК-12 (Нижний Тагил).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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