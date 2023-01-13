Осужденные исправительной колонии №5 Нижнего Тагила Свердловской области выполняют государственный заказ, изготавливая для РЖД металлический забор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«Тагильские осужденные делают для РЖД металлический забор. Важно отметить, что заказ является государственным», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что для выполнения заказа привлечено 20 заключенных. «Данный производственный участок регулярно выполняет государственные заказы, что подтверждает высокий уровень профессионализма работников», — добавили в пресс-службе. Сейчас партия проходит этап сборки.
Ранее URA.RU писало, что свердловские заключенные создают дизайнерские сумки. Пошивом 4000 двухсторонних сумок занимаются осужденные ИК-12 (Нижний Тагил).
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области
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Осужденные исправительной колонии №5 Нижнего Тагила Свердловской области выполняют государственный заказ, изготавливая для РЖД металлический забор. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Тагильские осужденные делают для РЖД металлический забор. Важно отметить, что заказ является государственным», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что для выполнения заказа привлечено 20 заключенных. «Данный производственный участок регулярно выполняет государственные заказы, что подтверждает высокий уровень профессионализма работников», — добавили в пресс-службе. Сейчас партия проходит этап сборки. Ранее URA.RU писало, что свердловские заключенные создают дизайнерские сумки. Пошивом 4000 двухсторонних сумок занимаются осужденные ИК-12 (Нижний Тагил).