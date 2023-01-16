Захарова обвинила власти Франции в некрофилии

16 января 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Мария Захарова отметила русофобию французских властей Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила французские власти в русофобии и «некрофилии» после отказа сотрудничать с Россией по сохранению российских могил на территории кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Французские власти решили прекратить сотрудничество с Россией по сохранению и восстановлению кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. <…> Это какая-то „Некрофилия-2023“. Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — отметила Захарова. Она выражает недовольство, что Франция «начинает войну с мертвыми», отыгрываясь на могилах, где захоронены российские эмигранты. Также Мария Захарова обратилась к гражданам, которые покинули страну в последнее время. Она подчеркнула, что единственная, кто примет их по-настоящему — это Родина. Ранее сообщалось, что посольство России призывает мэрию Парижа к сохранению могил россиян на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Тогда отметили, что под угрозой находятся 23 российские могилы.

Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила французские власти в русофобии и «некрофилии» после отказа сотрудничать с Россией по сохранению российских могил на территории кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Французские власти решили прекратить сотрудничество с Россией по сохранению и восстановлению кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. <…> Это какая-то „Некрофилия-2023“. Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — отметила Захарова. Она выражает недовольство, что Франция «начинает войну с мертвыми», отыгрываясь на могилах, где захоронены российские эмигранты. Также Мария Захарова обратилась к гражданам, которые покинули страну в последнее время. Она подчеркнула, что единственная, кто примет их по-настоящему — это Родина. Ранее сообщалось, что посольство России призывает мэрию Парижа к сохранению могил россиян на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Тогда отметили, что под угрозой находятся 23 российские могилы.