Захарова обвинила власти Франции в некрофилии

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова отметила русофобию французских властей Фото:
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Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила французские власти в русофобии и «некрофилии» после отказа сотрудничать с Россией по сохранению российских могил на территории кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. Об этом она написала в своем telegram-канале.

«Французские власти решили прекратить сотрудничество с Россией по сохранению и восстановлению кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. <…> Это какая-то „Некрофилия-2023“. Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — отметила Захарова.

Она выражает недовольство, что Франция «начинает войну с мертвыми», отыгрываясь на могилах, где захоронены российские эмигранты. Также Мария Захарова обратилась к гражданам, которые покинули страну в последнее время. Она подчеркнула, что единственная, кто примет их по-настоящему — это Родина.

Ранее сообщалось, что посольство России призывает мэрию Парижа к сохранению могил россиян на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Тогда отметили, что под угрозой находятся 23 российские могилы.

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Представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила французские власти в русофобии и «некрофилии» после отказа сотрудничать с Россией по сохранению российских могил на территории кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. Об этом она написала в своем telegram-канале. «Французские власти решили прекратить сотрудничество с Россией по сохранению и восстановлению кладбища Сент-Женевьев-де-Буа. <…> Это какая-то „Некрофилия-2023“. Позор вопиющей бесчеловечной безнравственности», — отметила Захарова. Она выражает недовольство, что Франция «начинает войну с мертвыми», отыгрываясь на могилах, где захоронены российские эмигранты. Также Мария Захарова обратилась к гражданам, которые покинули страну в последнее время. Она подчеркнула, что единственная, кто примет их по-настоящему — это Родина. Ранее сообщалось, что посольство России призывает мэрию Парижа к сохранению могил россиян на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. Тогда отметили, что под угрозой находятся 23 российские могилы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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