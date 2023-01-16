Посольство РФ спасает могилы россиян в Париже

Посольство РФ борется за сохранность российских могил в Париже
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Могила Виктора Маниона на Ивановском кладбище. Екатеринбург, могила, надгробный камень, цветы на могиле
В посольстве РФ призывают мэрию Сен-Женевьев-де-Буа к разрешению ситуации вокруг российских могил Фото:

Посольство России призывает мэрию Парижа к сохранению могил россиян на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа на фоне антироссийских настроений у стран ЕС. Об этом сообщили в посольстве РФ во Франции.

«В декабре прошлого года члены муниципального совета г. Сен-Женевьев-де-Буа приняли решение приостановить взаимодействие с нами по кладбищу в этом городе и не принимать оплату за истекшие концессии на захоронения наших соотечественников, чем российская сторона на регулярной основе занималась с 2005 г», — заявили в посольстве. Там также добавили, что под угрозой находится 23 российских могилы.

По словам представителей посольства, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа находятся захоронения видных русских культурных деятелей. В представительстве РФ назвали неприемлемым тот факт, что конфликт на Украине и неприязнь к российской стороне со стороны Запада угрожает сохранности могил россиян. «Со своей стороны Посольство призывает мэрию и общественность Сен-Женевьев-де-Буа к взаимодействию с тем, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», — заключили представители РФ.

После начала спецоперации на Украине большинство стран Запада отвернулись от России. Так, граждане РФ, работающие за рубежом, начали сталкиваться с дискриминацией из-за национальной принадлежности. Сообщения о притеснении россиян приходили из США, Германии, Великобритании и ряда других европейских стран, напоминает «Национальная служба новостей». В связи с этим, президент РФ Владимир Путин поручил изучить идеи СПЧ по уголовной ответственности за призыв к дискриминации российских граждан, пишет RT.

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Посольство России призывает мэрию Парижа к сохранению могил россиян на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа на фоне антироссийских настроений у стран ЕС. Об этом сообщили в посольстве РФ во Франции. «В декабре прошлого года члены муниципального совета г. Сен-Женевьев-де-Буа приняли решение приостановить взаимодействие с нами по кладбищу в этом городе и не принимать оплату за истекшие концессии на захоронения наших соотечественников, чем российская сторона на регулярной основе занималась с 2005 г», — заявили в посольстве. Там также добавили, что под угрозой находится 23 российских могилы. По словам представителей посольства, на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа находятся захоронения видных русских культурных деятелей. В представительстве РФ назвали неприемлемым тот факт, что конфликт на Украине и неприязнь к российской стороне со стороны Запада угрожает сохранности могил россиян. «Со своей стороны Посольство призывает мэрию и общественность Сен-Женевьев-де-Буа к взаимодействию с тем, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию», — заключили представители РФ. После начала спецоперации на Украине большинство стран Запада отвернулись от России. Так, граждане РФ, работающие за рубежом, начали сталкиваться с дискриминацией из-за национальной принадлежности. Сообщения о притеснении россиян приходили из США, Германии, Великобритании и ряда других европейских стран, напоминает «Национальная служба новостей». В связи с этим, президент РФ Владимир Путин поручил изучить идеи СПЧ по уголовной ответственности за призыв к дискриминации российских граждан, пишет RT.
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