В ЯНАО известный сотовый оператор сообщил об аварии на станции. Скрин

18 января 2023 в 00:05 Размер текста - 17 +

Сроки устранения аварии не уточняются Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) сотовый оператор Yota сообщил, что проблемы со связью вызваны аварией на базовой станции. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU пользователь. «Проверил базовые станции и рядом с вами имеется авария, она и влияет на качество связи. Специалисты уже работают над устранением данной аварии», — сообщил сотовый оператор в смс-переписке с пользователем. Уточняется, что сроки устранения аварии не известны. Для подключения к другой вышке абоненту предложили включить и затем выключить режим «полета» на телефоне. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании Yota. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что около 20 жителей Муравленко и Губкинского (ЯНАО) пожаловались на перебои со связью у оператора «Мегафон». В пресс-службе «Мегафона» URA.RU сообщили, что инженеры компании оперативно провели проверку. Сеть компании в Губкинском и Муравленко работает в штатном режиме. Все единичные вопросы абонентов специалисты компании рассматривают индивидуально. скрин переписки пользователя с оператором Yota

В Салехарде (ЯНАО) сотовый оператор Yota сообщил, что проблемы со связью вызваны аварией на базовой станции. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU пользователь. «Проверил базовые станции и рядом с вами имеется авария, она и влияет на качество связи. Специалисты уже работают над устранением данной аварии», — сообщил сотовый оператор в смс-переписке с пользователем. Уточняется, что сроки устранения аварии не известны. Для подключения к другой вышке абоненту предложили включить и затем выключить режим «полета» на телефоне. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании Yota. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что около 20 жителей Муравленко и Губкинского (ЯНАО) пожаловались на перебои со связью у оператора «Мегафон». В пресс-службе «Мегафона» URA.RU сообщили, что инженеры компании оперативно провели проверку. Сеть компании в Губкинском и Муравленко работает в штатном режиме. Все единичные вопросы абонентов специалисты компании рассматривают индивидуально.