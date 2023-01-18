МИД РФ: Запад готов поставить многое для борьбы с Россией 18 января 2023 в 13:53 Размер текста - 17 + Политика Запада схожа с политикой Адольфа Гитлера, заявил Сергей Лавров Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда Запад отрицает, что их поддержка Украине направлена против России, он лукавит. Для борьбы с Россией он готов поставить многое. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Когда наши западные партнеры доказывают, что они с Россией не воюют — они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое», — уточнил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он также сравнил поведение европейский стран с политикой Адольфа Гитлера, когда тот хотел окончательно решить «еврейский вопрос». Теперь же, подчеркивает Сергей Лавров, страны Запада хотят таким же образом решить «русский вопрос». Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится в тот момент, когда от Украины перестанет исходить угроза для РФ. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. Когда Запад отрицает, что их поддержка Украине направлена против России, он лукавит. Для борьбы с Россией он готов поставить многое. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Когда наши западные партнеры доказывают, что они с Россией не воюют — они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое», — уточнил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он также сравнил поведение европейский стран с политикой Адольфа Гитлера, когда тот хотел окончательно решить «еврейский вопрос». Теперь же, подчеркивает Сергей Лавров, страны Запада хотят таким же образом решить «русский вопрос». Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится в тот момент, когда от Украины перестанет исходить угроза для РФ. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям