МИД РФ: Запад готов поставить многое для борьбы с Россией

Когда Запад отрицает, что их поддержка Украине направлена против России, он лукавит. Для борьбы с Россией он готов поставить многое. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Когда наши западные партнеры доказывают, что они с Россией не воюют — они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое», — уточнил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24».
Он также сравнил поведение европейский стран с политикой Адольфа Гитлера, когда тот хотел окончательно решить «еврейский вопрос». Теперь же, подчеркивает Сергей Лавров, страны Запада хотят таким же образом решить «русский вопрос».
Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится в тот момент, когда от Украины перестанет исходить угроза для РФ. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля.
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Когда Запад отрицает, что их поддержка Украине направлена против России, он лукавит. Для борьбы с Россией он готов поставить многое. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Когда наши западные партнеры доказывают, что они с Россией не воюют — они лукавят. Объемы поддержки однозначно свидетельствуют, что Запад поставил на эту войну против России очень многое», — уточнил Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он также сравнил поведение европейский стран с политикой Адольфа Гитлера, когда тот хотел окончательно решить «еврейский вопрос». Теперь же, подчеркивает Сергей Лавров, страны Запада хотят таким же образом решить «русский вопрос». Ранее Лавров подчеркнул, что спецоперация закончится в тот момент, когда от Украины перестанет исходить угроза для РФ. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля.