На Украине Зеленского обвинили в работе на Россию

Экс-советник Кучмы: Зеленский восхвалял российских лидеров во времена работы на телевидении

21 января 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский должен ответить за свои высказывания на российском телевидении, считает Олег Соскин Фото: Официальный сайт президента Украины Нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за свою работу на российском телевидении. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что Зеленский восхвалял российских политиков в своих номерах. «Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013—2014 годах и так далее, как он прославлял там [президента России Владимира] Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо», — рассказал Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что Зеленский проявляет признаки паранойи, преследуя украинских политиков и снимая их с должностей, в то время как ему самому есть за что оправдываться. Ранее Зеленский снял с должностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого и мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Верховная Рада Украины приняла закон о печати, который дает Киеву полномочия штрафовать и закрывать любые СМИ, если властям не нравится публикуемый контент. Этот закон во Франции назвали не соответствующим европейским ценностям.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский должен ответить за свою работу на российском телевидении. С таким заявлением выступил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он напомнил, что Зеленский восхвалял российских политиков в своих номерах. «Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013—2014 годах и так далее, как он прославлял там [президента России Владимира] Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо», — рассказал Соскин на своем youtube-канале. Он отметил, что Зеленский проявляет признаки паранойи, преследуя украинских политиков и снимая их с должностей, в то время как ему самому есть за что оправдываться. Ранее Зеленский снял с должностей главу Конституционного суда Александра Тупицкого и мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Верховная Рада Украины приняла закон о печати, который дает Киеву полномочия штрафовать и закрывать любые СМИ, если властям не нравится публикуемый контент. Этот закон во Франции назвали не соответствующим европейским ценностям.