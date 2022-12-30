Французский политик заявил, что Владимир Зеленский укрепит свою диктатуру через новый законФото: Официальный сайт президента Украины
Украинский закон о медиа поможет президенту Владимиру Зеленскому укрепить свою нацистскую диктатуру. Такое мнение высказал написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.
«Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру! Даже европейская федерация журналистов возмущена!», — заявил Асселино в Twitter. Он рассказал, что представители федерации журналистов нашли в новом законе многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям.
Ранее стало известно, что Верховная рада приняла новый закон о печати. Как следует из документа, украинские власти могут оштрафовать или закрыть любое СМИ, если по каким-либо причинам им не понравится информационный контент. Ранее американский телеведущий Тодд Вуд назвал Зеленского коррумпированным диктатором, так как его не интересует благосостояние украинских граждан, а только личное обогащение, передает «Ридус».
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Украинский закон о медиа поможет президенту Владимиру Зеленскому укрепить свою нацистскую диктатуру. Такое мнение высказал написал лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. «Зеленский укрепляет свою неонацистскую диктатуру! Даже европейская федерация журналистов возмущена!», — заявил Асселино в Twitter. Он рассказал, что представители федерации журналистов нашли в новом законе многочисленные положения, противоречащие европейским ценностям. Ранее стало известно, что Верховная рада приняла новый закон о печати. Как следует из документа, украинские власти могут оштрафовать или закрыть любое СМИ, если по каким-либо причинам им не понравится информационный контент. Ранее американский телеведущий Тодд Вуд назвал Зеленского коррумпированным диктатором, так как его не интересует благосостояние украинских граждан, а только личное обогащение, передает «Ридус».