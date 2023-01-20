Курганскую компанию накажут за невыплаченную зарплату сотруднику за полтора года

21 января 2023 в 23:57 Размер текста - 17 +

Силовики возбудили уголовное дело против руководства компании Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику курганской компании. Основным видом деятельности предприятия является ремонт бытовой техники, указано на сайте СУ СКРФ по Курганской области. «По данным следствия, в период с июля 2021 года по настоящее время руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало заработную плату своему работнику. Следственными органами возбуждено уголовное дело», — написано на сайте ведомства. Сейчас силовики ищут других сотрудников, которым задолжало предприятие. Следственные мероприятия продолжаются. О том, что зауральская компания не платила зарплату работникам, URA.RU писало ранее. У «Курганского арматурного завода» имелись долги перед 23 сотрудниками. Позже прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства на производстве.

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику курганской компании. Основным видом деятельности предприятия является ремонт бытовой техники, указано на сайте СУ СКРФ по Курганской области. «По данным следствия, в период с июля 2021 года по настоящее время руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало заработную плату своему работнику. Следственными органами возбуждено уголовное дело», — написано на сайте ведомства. Сейчас силовики ищут других сотрудников, которым задолжало предприятие. Следственные мероприятия продолжаются. О том, что зауральская компания не платила зарплату работникам, URA.RU писало ранее. У «Курганского арматурного завода» имелись долги перед 23 сотрудниками. Позже прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства на производстве.