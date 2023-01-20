20 января 2023

Курганскую компанию накажут за невыплаченную зарплату сотруднику за полтора года

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Силовики возбудили уголовное дело против руководства компании Фото:

Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику курганской компании. Основным видом деятельности предприятия является ремонт бытовой техники, указано на сайте СУ СКРФ по Курганской области.

«По данным следствия, в период с июля 2021 года по настоящее время руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало заработную плату своему работнику. Следственными органами возбуждено уголовное дело», — написано на сайте ведомства.

Сейчас силовики ищут других сотрудников, которым задолжало предприятие. Следственные мероприятия продолжаются.

О том, что зауральская компания не платила зарплату работникам, URA.RU писало ранее. У «Курганского арматурного завода» имелись долги перед 23 сотрудниками. Позже прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства на производстве.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работнику курганской компании. Основным видом деятельности предприятия является ремонт бытовой техники, указано на сайте СУ СКРФ по Курганской области. «По данным следствия, в период с июля 2021 года по настоящее время руководство общества с ограниченной ответственностью не выплачивало заработную плату своему работнику. Следственными органами возбуждено уголовное дело», — написано на сайте ведомства. Сейчас силовики ищут других сотрудников, которым задолжало предприятие. Следственные мероприятия продолжаются. О том, что зауральская компания не платила зарплату работникам, URA.RU писало ранее. У «Курганского арматурного завода» имелись долги перед 23 сотрудниками. Позже прокуратура провела проверку соблюдения требований трудового законодательства на производстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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