22 января 2023
21 января 2023
20 января 2023

«Щелкунчик» вызвал огромный ажиотаж среди тюменцев. Скрин

Тюменцы раскупили почти все билеты на спектакль «Щелкунчик» в кукольном театре
© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный прогон спектакля «Щелкунчик». Екатеринбург, спектакль щелкунчик
Спектакль «Щелкунчик» будет показываться в театре во второй раз Фото:

В Тюменском театре кукол состоится дополнительный показ спектакля «Щелкунчик». По информации онлайн-сервиса kassir.ru, почти все билеты на популярную постановку уже распроданы. Впервые «Щелкунчик» был показан в декабре. Тогда билеты на спектакль были солдаут за три недели до премьеры.

«История с „Щелкунчиком“ стала ярким завершением года, в плане визуальном и кассовом. Недели за три до начала новогодней кампании балетов не было вообще. Ко мне многие приходили, звонили, писали, хотели попасть», — во время встречи с журналистами в рамках пресс-завтрака рассказал Роман Явныч, директор кукольного театра.

По словам руководителя, именно благодаря такому ажиотажу руководство и приняло решение устроить дополнительные показы. «Мы вынуждены были добавить спектакли и в январе, хотя артистам он очень нелегко дается», — добавляет Явныч.

Показы «Щелкунчика» состоятся 27 и 28 февраля. Стоимость билетов варьируется от 400 до 700 рублей. На момент публикации большая часть билетов была распродана.

Ранее агентство рассказывало о том, что на концерт певца Shaman были распроданы все самые дорогие билеты. Певец, которого называют «главным музыкальным открытием 2022 года», даст концерт в Тюмени 26 февраля. Стоимость самых дорогих билетов в партере составляла 6 000 рублей.

На 27 января осталась малая часть свободных мест на спектакль
На 28 января билеты также почти распроданы
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В Тюменском театре кукол состоится дополнительный показ спектакля «Щелкунчик». По информации онлайн-сервиса kassir.ru, почти все билеты на популярную постановку уже распроданы. Впервые «Щелкунчик» был показан в декабре. Тогда билеты на спектакль были солдаут за три недели до премьеры. «История с „Щелкунчиком“ стала ярким завершением года, в плане визуальном и кассовом. Недели за три до начала новогодней кампании балетов не было вообще. Ко мне многие приходили, звонили, писали, хотели попасть», — во время встречи с журналистами в рамках пресс-завтрака рассказал Роман Явныч, директор кукольного театра. По словам руководителя, именно благодаря такому ажиотажу руководство и приняло решение устроить дополнительные показы. «Мы вынуждены были добавить спектакли и в январе, хотя артистам он очень нелегко дается», — добавляет Явныч. Показы «Щелкунчика» состоятся 27 и 28 февраля. Стоимость билетов варьируется от 400 до 700 рублей. На момент публикации большая часть билетов была распродана. Ранее агентство рассказывало о том, что на концерт певца Shaman были распроданы все самые дорогие билеты. Певец, которого называют «главным музыкальным открытием 2022 года», даст концерт в Тюмени 26 февраля. Стоимость самых дорогих билетов в партере составляла 6 000 рублей.
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