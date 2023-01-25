Губернатор Махонин встретился с бойцами, которые вернулись с СВО

Дмитрий Махонин вручил медаль старшему лейтенанту Вадиму Козлову Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с бойцами, которые вернулись с СВО. Об этом он губернатор рассказал в своем telegram-канале.

«Пообщались с земляками, которые приехали с передовой совсем недавно и с боевыми наградами. Обсудили, что нужно нашим бойцам и их семьям, а также тем, кто уже вернулся домой. Обязательно продолжим оказывать помощь тем, кому она необходима», — рассказал Дмитрий Махонин.

Также губернатор вручил старшему лейтенанту Вадиму Козлову медаль ЛНР «За Веру и Волю». На встрече присутствовал младший сержант Игорь Пухарев из села Бикбарды. «Медаль Жукова и наручные часы ему вручил президент России Владимир Путин. Скромный, молодой парень, которому исполнится только 22 года, а у него уже три боевые медали», — отметил Махонин.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует встретиться с беженцами из зоны СВО. Он намерен узнать, в чем нуждаются переселенцы, прибывшие 24 января в регион.