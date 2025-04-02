Расширение наземного метро в Перми оценили в 28 млрд рублей

В Перми расширение наземного метро оценили в 28 млрд рублей. Проект планируется реализовать в рамках программы «Компактный город».
«Мы начали с двух самых важных, на наш взгляд, транспортных узлов. Это Пермь I, где идет реконструкция, а также новый остановочный пункт „Улица Попова“. Там также начались строительные работы. Проекты софинансируются на паритетных началах с Пермским краем», — рассказал заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников на заседании комитета по экономической политике Совета Федерации.
Наземное метро на сегодняшний день — это один из ключевых инфраструктурных проектов региона. Край готов взять на себя половину расходов. Инвестором проекта выступает ОАО «РЖД».
Кроме того, Иван Колесников напомнил о создании в Перми Детской железной дороги. Он отметил, что уже в 2025 году будет готов лекторий.
Ранее Минимущества выдало ОАО «РЖД» разрешение на ее строительство. Ее длина составит около четырех километров. Однопутный участок проложат от станции Пермь I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». Для организации движения задействуют как современный, так и раритетный подвижной состав. Это три тепловоза ТУ10, узкоколейный паровоз и восемь вагонов.
Детская железная дорога является учреждением дополнительного образования детей. Они с ее помощью знакомятся с профессиями машиниста локомотива, проводника пассажирских вагонов, осмотрщика, монтера путей, а также с деятельностью компании «РЖД» в целом.
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