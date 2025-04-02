Стало известно состояние пенсионерки, которая загорелась на глазах прохожих в Перми

К аппарату искусственной вентиляции легких подключена пенсионерка, которая загорелась на глазах у прохожих в Перми. Инцидент произошел 2 марта.
«Женщина была госпитализирована. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края.
URA.RU также сообщало о том, что правоохранительные органы заинтересовались информацией о том, что в Перми загорелась пенсионерка. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее уточнялось, что 75-летняя женщина сама пришла с бензином. Тушили ее прохожие. У женщины 40% ожогов тела.
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