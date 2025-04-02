02 апреля 2025

Стало известно состояние пенсионерки, которая загорелась на глазах прохожих в Перми

Минздрав: пермская пенсионерка, которая загорелась на улице, находится на ИВЛ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожилая пермяка находится в тяжелом состоянии
Пожилая пермяка находится в тяжелом состоянии Фото:

К аппарату искусственной вентиляции легких подключена пенсионерка, которая загорелась на глазах у прохожих в Перми. Инцидент произошел 2 марта. 

«Женщина была госпитализирована. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края. 

URA.RU также сообщало о том, что правоохранительные органы заинтересовались информацией о том, что в Перми загорелась пенсионерка. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее уточнялось, что 75-летняя женщина сама пришла с бензином. Тушили ее прохожие. У женщины 40% ожогов тела.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
К аппарату искусственной вентиляции легких подключена пенсионерка, которая загорелась на глазах у прохожих в Перми. Инцидент произошел 2 марта.  «Женщина была госпитализирована. В настоящее время она находится в тяжелом состоянии. Врачами ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили URA.RU в Министерстве здравоохранения Пермского края.  URA.RU также сообщало о том, что правоохранительные органы заинтересовались информацией о том, что в Перми загорелась пенсионерка. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего. Ранее уточнялось, что 75-летняя женщина сама пришла с бензином. Тушили ее прохожие. У женщины 40% ожогов тела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...