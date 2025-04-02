Спикер СФ Матвиенко посоветовала пермским чиновникам подтянуть спортивную форму

В рамках «Дней Пермского края» в Совете Федерации 1 апреля прошли спортивные турниры. Прикамские чиновники проиграли сенатором в футбол, волейбол, шахматы, а также в пулевой стрельбе. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала членам пермской делегации подтянуть спортивную форму. Трансляция заседания проходила на сайте сената.
«В спорте вы не в хорошей форме, точно не в олимпийской форме. Ну, молодая команда! Один из самых молодых губернаторов! Вы вообще спортом не занимаетесь?», — заявила она.
В футболе сенаторы одержали победу со счетом 4:3, в волейболе — 2:1. В стрельбе пермяки проиграли со счетом 100:113. И также уступили в шахматном турнире (15,5 очков набрали сенаторы, 9,5 — пермские чиновники). «Ладно, спортом не занимаетесь, но шахматы такая увлекательная интеллектуальная игра!» — журила пермяков Матвиенко. И поблагодарила сенаторов за то, что «отстояли честь мундира».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!