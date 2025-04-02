02 апреля 2025

Спикер СФ Матвиенко посоветовала пермским чиновникам подтянуть спортивную форму

© Служба новостей «URA.RU»
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Валентина Матвиенко поблагодарила коллег-сенаторов за победы
Валентина Матвиенко поблагодарила коллег-сенаторов за победы Фото:

В рамках «Дней Пермского края» в Совете Федерации 1 апреля прошли спортивные турниры. Прикамские чиновники проиграли сенатором в футбол, волейбол, шахматы, а также в пулевой стрельбе. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала членам пермской делегации подтянуть спортивную форму. Трансляция заседания проходила на сайте сената.

«В спорте вы не в хорошей форме, точно не в олимпийской форме. Ну, молодая команда! Один из самых молодых губернаторов! Вы вообще спортом не занимаетесь?», — заявила она.

В футболе сенаторы одержали победу со счетом 4:3, в волейболе — 2:1. В стрельбе пермяки проиграли со счетом 100:113. И также уступили в шахматном турнире (15,5 очков набрали сенаторы, 9,5 — пермские чиновники). «Ладно, спортом не занимаетесь, но шахматы такая увлекательная интеллектуальная игра!» — журила пермяков Матвиенко. И поблагодарила сенаторов за то, что «отстояли честь мундира».

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В рамках «Дней Пермского края» в Совете Федерации 1 апреля прошли спортивные турниры. Прикамские чиновники проиграли сенатором в футбол, волейбол, шахматы, а также в пулевой стрельбе. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко пожелала членам пермской делегации подтянуть спортивную форму. Трансляция заседания проходила на сайте сената. «В спорте вы не в хорошей форме, точно не в олимпийской форме. Ну, молодая команда! Один из самых молодых губернаторов! Вы вообще спортом не занимаетесь?», — заявила она. В футболе сенаторы одержали победу со счетом 4:3, в волейболе — 2:1. В стрельбе пермяки проиграли со счетом 100:113. И также уступили в шахматном турнире (15,5 очков набрали сенаторы, 9,5 — пермские чиновники). «Ладно, спортом не занимаетесь, но шахматы такая увлекательная интеллектуальная игра!» — журила пермяков Матвиенко. И поблагодарила сенаторов за то, что «отстояли честь мундира».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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