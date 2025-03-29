«Танец с саблями» в пермском огне

Как Арам Хачатурян написал мировой шедевр на Урале, где укрывался от нацистов

30 марта 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

«Танец с саблями» стал самым популярным произведением Арама Хачатуряна Юрий Силин, сайт Пермского театра оперы и балета Композитор Арам Хачатурян написал свой знаменитый «Танец с саблями» в Перми в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии произведение стало главным хитом музыкальных автоматов США, его записи разошлись по планете миллионными тиражами, а в 2018 году о композиции даже сняли фильм. Как Хачатурян создал шедевр и жил в эвакуации на Урале — в материале URA.RU. Арам Хачатурян Сайт Пермского театра оперы и балета В предвоенные годы Арам Хачатурян сотрудничал с Ленинградским театром оперы и балета имени Кирова (так с 1935 года называется Мариинский театр). В 1941-м его вместе со всей труппой эвакуируют в Молотов — такое имя в те годы носит Пермь. Селят композитора в гостинице «Центральная», знаменитой «Семиэтажке», как называли ее в народе. В небольшой комнатушке Хачатурян трудится над балетом «Гаянэ». «Жил я в Перми на пятом этаже в гостинице „Центральная“. Около 700 страниц партитуры „Гаянэ“ я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать. Мне тем более это дорого, что „Гаянэ“ — единственный балет на советскую тему, который не сходил со сцены четверть века…», — вспоминал позже композитор. Но если название «Гаянэ» сегодня вспомнит далеко не каждый, то «Танец с саблями» слышали все. Композицию уже десятки лет исполняют по всему миру. Ее используют в фильмах, сериалах, для оформления танцевальных номеров. В 2018 году режиссер Юсуп Разыков даже снял отдельный художественный фильм, который так и называется — «Танец с саблями». А ведь «Танца» могло и не быть. В первоначальную версию балета «Гаянэ» он не входил. Написал его Хачатурян под давлением директора театра. «Танец с саблями» возник почти случайно Юрий Силин, сайт Пермского театра оперы и балета «Вызвал меня директор театра и сказал, что в последнем акте надо добавить танец. Я считал, что балет закончен, и наотрез отказался. А потом пришел домой, сел за рояль, стал раздумывать. Танец должен быть быстрым, воинственным. Руки словно в нетерпении взяли аккорд, и я начал вразбивку играть его, как остинантную, повторяющуюся фигуру. Сел за работу в три часа дня, а к двум ночи все было готово. В одиннадцать утра танец прозвучал на репетиции. К вечеру он был поставлен, а на следующий день была генеральная», — вспоминал Хачатурян о создании произведения, которое сделало его популярным по всему миру. Премьера балета «Гаянэ» состоялась 9 декабря 1942 года на сцене Молотовского театра оперы и балета. А 23 декабря, в день очередного показа, в театре произошел пожар, который уничтожил огромную часть костюмов. «Горел гардероб, где костюмы всего репертуара. Заливали и выбрасывали все на снег, надо было освободить помещение, иначе бы не спасти нам театр. А вечером у нас был балет „Гаянэ“. Во дворе был сарай большой, где хранились еще сундуки с костюмами. Были там костюмы [к постановке] „Сердце гор“. Они в общем довольно близко к „Гаянэ“. И мы играли спектакль. Потом все удивлялись, что мы не пропустили ни одного спектакля», — вспоминала техник постановочной части Ленинградского театра оперы и балета И.Б. Григорьева. Солист театра Юрий Манковский рассказывал, что к началу спектакля зал не проветрился от дыма. Потолка практически не было видно, дышать было сложно. Поэтому зрители с балконов спустились в партер и стоя смотрели балет. Об эвакуации в Молотов театра из Ленинграда напоминает табличка на стене Пермского театра оперы и балета Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU «Наталия Дудинская и Константин Сергеев вышли на сцену в обгоревших костюмах. Сергеев танцевал партию Армена в желтой шелковой рубахе с огромной черной подпалиной на спине. Остальные были кто в чем: собрали все, что осталось мало-мальски годного из других балетов. Тяжелые по фактуре бытовые костюмы художника Симона Вирсаладзе из балета „Сердце гор“ мешались с легкими, условными костюмами Татьяны Бруни из „Гаянэ“. Вид был нелепый, но никто не смеялся», — описывает то выступление Лариса Абызова в своей книге «Военные хроники ленинградского балета». «Танец с саблями» прославил Арама Хачатуряна на весь мир. В 1948 году композиция стала самой часто проигрываемой в музыкальных автоматах в Соединенных Штатах. Популярность композитора и его творения была настолько высока, что американцы всерьез обсуждали идею назвать 1948-й «годом Хачатуряна в США». Но сам Хачатурян не всегда был рад такой популярности только одного своего произведения: «Есть в моем музыкальном семействе одно непокорное и шумливое дитя — это „Танец с саблями“ из балета „Гаянэ“. Честное слово, если бы я знал, что он получит такую популярность и начнет расталкивать локтями остальные произведения — я бы никогда его не написал. Кое-где за границей меня рекламируют как „мистера Сейбрданс“ — от английских слов sabre — сабля и danсe — танец. Это меня даже злит. Я считаю это несправедливым». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Композитор Арам Хачатурян написал свой знаменитый «Танец с саблями» в Перми в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии произведение стало главным хитом музыкальных автоматов США, его записи разошлись по планете миллионными тиражами, а в 2018 году о композиции даже сняли фильм. Как Хачатурян создал шедевр и жил в эвакуации на Урале — в материале URA.RU. В предвоенные годы Арам Хачатурян сотрудничал с Ленинградским театром оперы и балета имени Кирова (так с 1935 года называется Мариинский театр). В 1941-м его вместе со всей труппой эвакуируют в Молотов — такое имя в те годы носит Пермь. Селят композитора в гостинице «Центральная», знаменитой «Семиэтажке», как называли ее в народе. В небольшой комнатушке Хачатурян трудится над балетом «Гаянэ». «Жил я в Перми на пятом этаже в гостинице „Центральная“. Около 700 страниц партитуры „Гаянэ“ я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать. Мне тем более это дорого, что „Гаянэ“ — единственный балет на советскую тему, который не сходил со сцены четверть века…», — вспоминал позже композитор. Но если название «Гаянэ» сегодня вспомнит далеко не каждый, то «Танец с саблями» слышали все. Композицию уже десятки лет исполняют по всему миру. Ее используют в фильмах, сериалах, для оформления танцевальных номеров. В 2018 году режиссер Юсуп Разыков даже снял отдельный художественный фильм, который так и называется — «Танец с саблями». А ведь «Танца» могло и не быть. В первоначальную версию балета «Гаянэ» он не входил. Написал его Хачатурян под давлением директора театра. «Вызвал меня директор театра и сказал, что в последнем акте надо добавить танец. Я считал, что балет закончен, и наотрез отказался. А потом пришел домой, сел за рояль, стал раздумывать. Танец должен быть быстрым, воинственным. Руки словно в нетерпении взяли аккорд, и я начал вразбивку играть его, как остинантную, повторяющуюся фигуру. Сел за работу в три часа дня, а к двум ночи все было готово. В одиннадцать утра танец прозвучал на репетиции. К вечеру он был поставлен, а на следующий день была генеральная», — вспоминал Хачатурян о создании произведения, которое сделало его популярным по всему миру. Премьера балета «Гаянэ» состоялась 9 декабря 1942 года на сцене Молотовского театра оперы и балета. А 23 декабря, в день очередного показа, в театре произошел пожар, который уничтожил огромную часть костюмов. Солист театра Юрий Манковский рассказывал, что к началу спектакля зал не проветрился от дыма. Потолка практически не было видно, дышать было сложно. Поэтому зрители с балконов спустились в партер и стоя смотрели балет. «Наталия Дудинская и Константин Сергеев вышли на сцену в обгоревших костюмах. Сергеев танцевал партию Армена в желтой шелковой рубахе с огромной черной подпалиной на спине. Остальные были кто в чем: собрали все, что осталось мало-мальски годного из других балетов. Тяжелые по фактуре бытовые костюмы художника Симона Вирсаладзе из балета „Сердце гор“ мешались с легкими, условными костюмами Татьяны Бруни из „Гаянэ“. Вид был нелепый, но никто не смеялся», — описывает то выступление Лариса Абызова в своей книге «Военные хроники ленинградского балета». «Танец с саблями» прославил Арама Хачатуряна на весь мир. В 1948 году композиция стала самой часто проигрываемой в музыкальных автоматах в Соединенных Штатах. Популярность композитора и его творения была настолько высока, что американцы всерьез обсуждали идею назвать 1948-й «годом Хачатуряна в США». Но сам Хачатурян не всегда был рад такой популярности только одного своего произведения: «Есть в моем музыкальном семействе одно непокорное и шумливое дитя — это „Танец с саблями“ из балета „Гаянэ“. Честное слово, если бы я знал, что он получит такую популярность и начнет расталкивать локтями остальные произведения — я бы никогда его не написал. Кое-где за границей меня рекламируют как „мистера Сейбрданс“ — от английских слов sabre — сабля и danсe — танец. Это меня даже злит. Я считаю это несправедливым».