Стали известны причины увольнения директора школы №153 в Перми, за которую вступились коллеги

В конце марта 2025 года в пермской школе № 153 уволили директора Наталию Исаеву. Она возглавляла учреждение около 15 лет. После ее ухода коллеги вступились за нее и отправили письмо на имя министра просвещения Российской Федерации, а также в региональные профильные ведомства и губернатору Дмитрию Махонину.
«Увольнение произошло из-за истечения срока договора. Кроме того, за последние два года была отмечена отрицательная динамика школы в рейтинге общеобразовательных учреждений города. Например, если в 2022-2023 годах она еще занимала 87 место, то по итогам 2024-го уже опустилась на 91-ое из 101-го», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на департамент образования города Перми.
Там также сообщили о нестабильных результатах по ГИА у учащихся. Они ниже, чем в среднем по городу. Кроме того, от 3 до 9% выпускников попросту не получили аттестаты за 9 класс в последние три года. Еще одним играющим роль фактором, по мнению депобра, является отсутствие высоких результатов на олимпиадах по английскому языку. При том, что школа позиционирует себя как заведение с углубленным изучением иностранных языков.
В коллективе учебного заведения, напротив, считают, что уход Исаевой приведет к череде увольнений высококвалифицированных учителей, а также у уходу одаренных учеников в другие школы.
Сейчас департамент образования уже встретился с администрацией школы, где урегулировал разногласия. На данный момент депобр ведет согласования кандидатов на пост нового директора.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Чусовом Пермского края из-за утраты доверия уволили директора МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» Константина Порозкова. Он брал работу близких родственников и не принимал меры к урегулированию возникшего конфликта интересов. Более того, он единолично принимал решения относительно их финансового стимулирования.
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