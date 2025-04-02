Как подать заявление на прием в первый класс в Пермском крае: условия, документы, сроки поступления

В Пермском крае подано 15 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы школ. Большинство родителей воспользовались для этого порталом Госуслуги, сообщается на сайте губернатора края. Документы на прием детей в первые классы начали принимать 1 апреля.
«В Пермском крае подано 15 тысяч заявлений на зачисление детей в первые классы в школы региона. В 95% случаев родители воспользовались порталом „Госуслуги“, — сообщает пресс-служба главы региона. На сайте департамента образования мэрии Перми напоминают, что первый этап приемной кампании стартовал 1 апреля, он продлится до 30 июня. Преимущественное право на зачисление в первые классы имеют дети льготников.
«В рамках приемной кампании 2025-2026 года преимущественное право приема в школу получили дети, братья и (или) сестры (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), либо в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ, устроенные в патронатную семью, дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются опекуны (попечители) этого ребенка, которые уже обучаются в выбранном учебном заведении», — объяснили в депобразования администрации города.
Второй этап приемной кампании стартует 6 июля и завершится «до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября», отмечают в департаменте. Документы на прием детей в первые класс можно подать как через портал Госуслуги, так и лично — в почтовом отделении и МФЦ «Мои документы». Какие именно документы требуются при поступлении в первый класс — смотрите в наших карточках.
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