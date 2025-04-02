В Перми пенсионерка загорелась посреди проспекта

Женщине помогли прохожие
В Перми на проспекте Декабристов загорелась 75-летняя женщина. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.
«В Перми на проспекте Декабристов прохожие потушили 75-летнюю пенсионерку. Она сама пришла туда с бензином. Сейчас женщина в больнице, у нее 40% ожогов тела», — говорится в посте.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили журналистам, что информации об этом ЧП не поступало. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения пообещали уточнить данные и сообщить в ближайшее время.
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