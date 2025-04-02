В Перми пенсионерка загорелась посреди проспекта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщине помогли прохожие
Женщине помогли прохожие Фото:

В Перми на проспекте Декабристов загорелась 75-летняя женщина. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash.

«В Перми на проспекте Декабристов прохожие потушили 75-летнюю пенсионерку. Она сама пришла туда с бензином. Сейчас женщина в больнице, у нее 40% ожогов тела», — говорится в посте.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили журналистам, что информации об этом ЧП не поступало. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения пообещали уточнить данные и сообщить в ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на проспекте Декабристов загорелась 75-летняя женщина. Об этом сообщает telegram-канал Ural Mash. «В Перми на проспекте Декабристов прохожие потушили 75-летнюю пенсионерку. Она сама пришла туда с бензином. Сейчас женщина в больнице, у нее 40% ожогов тела», — говорится в посте. В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили журналистам, что информации об этом ЧП не поступало. В пресс-службе краевого министерства здравоохранения пообещали уточнить данные и сообщить в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...