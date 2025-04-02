В Пермском крае простились с актером и художественным руководителем, погибшим на спецоперации

В Гремячинске Пермского края 31 марта простились с актером и режиссером Александром Борисовым. Он является бывшим художественным руководителем Чайковского театра драмы и комедии. Мужчина погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.
«О гибели Александра Николаевича в театре узнали из официальных источников. Выражаем глубокие соболезнования его семье. Он отец троих детей, патриот, человек с большой буквы», — рассказала URA.RU действующий художественный руководитель театра Мария Картазаева.
Он отправился на СВО добровольцем в 2023 году, покинув театр, где работал последние годы. В декабре 2023 года он был награжден медалью «За храбрость».
Последней его работой на сцене стал спектакль «Смерти нет». В его основу легли рассказы военного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и произведения писателя Захара Прилепина. Кроме того, он известен своими ролями в кино и сериалах: «Кадетство», «След» и «Морские дьяволы».
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