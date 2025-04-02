В Пермском крае простились с актером и художественным руководителем, погибшим на спецоперации

В Пермском крае простились с актером Борисовым, погибшим на спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Он был отцом троих детей
Он был отцом троих детей Фото:

В Гремячинске Пермского края 31 марта простились с актером и режиссером Александром Борисовым. Он является бывшим художественным руководителем Чайковского театра драмы и комедии. Мужчина погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине. 

«О гибели Александра Николаевича в театре узнали из официальных источников. Выражаем глубокие соболезнования его семье. Он отец троих детей, патриот, человек с большой буквы», — рассказала URA.RU действующий художественный руководитель театра Мария Картазаева. 

Он отправился на СВО добровольцем в 2023 году, покинув театр, где работал последние годы. В декабре 2023 года он был награжден медалью «За храбрость».

Последней его работой на сцене стал спектакль «Смерти нет». В его основу легли рассказы военного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и произведения писателя Захара Прилепина. Кроме того, он известен своими ролями в кино и сериалах: «Кадетство», «След» и «Морские дьяволы».

Александр Борисов награжден медалью «За храбрость»
Александр Борисов награжден медалью «За храбрость»
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гремячинске Пермского края 31 марта простились с актером и режиссером Александром Борисовым. Он является бывшим художественным руководителем Чайковского театра драмы и комедии. Мужчина погиб в ходе спецоперации ВС РФ на Украине.  «О гибели Александра Николаевича в театре узнали из официальных источников. Выражаем глубокие соболезнования его семье. Он отец троих детей, патриот, человек с большой буквы», — рассказала URA.RU действующий художественный руководитель театра Мария Картазаева.  Он отправился на СВО добровольцем в 2023 году, покинув театр, где работал последние годы. В декабре 2023 года он был награжден медалью «За храбрость». Последней его работой на сцене стал спектакль «Смерти нет». В его основу легли рассказы военного корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и произведения писателя Захара Прилепина. Кроме того, он известен своими ролями в кино и сериалах: «Кадетство», «След» и «Морские дьяволы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...