Для пермяка, который признался в убийстве экс-подруги, запросили 10 лет колонии

Гособвинитель просит на 10 лет и два месяца отправить в колонию строгого режима пермяка Алексея Потешкина, который признался в убийстве бывшей девушки. Позицию прокуратуры передает корреспондент URA.RU из зала Индустриального районного суда.
«Считаю, что вина подсудимого Потешкина доказана в полном объеме. Прошу назначить ему наказание в виде 10 лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — озвучил свою позицию гособвинитель в ходе судебного процесса. Он также попросил суд снизить сумму компенсации морального вреда с 7,5 млн рублей до двух миллионов рублей. Прокурор уточнил, что требования матери убитой девушки считает завышенными.
Убийство 23-летней пермячки произошло около пяти утра 9 февраля в Индустриальном районе Перми. Перед преступлением девушка пригласила к себе гостей. Компания распивала алкоголь. Под утро бывший молодой человек пермячки, который также был в гостях, схватил нож и один раз ударил экс-возлюбленную в грудь. Девушка скончалась до приезда скорой помощи, медики лишь констатировали смерть.
Сам обвиняемый не сразу понял, что убил девушку и даже просил ее перестать притворяться, но позже осознал, что наделал. Впоследствии полностью признал свою вину. На время рассмотрения уголовного дела Потешкин был помещен в СИЗО.
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