Полиция проводит проверку после того, как пенсионерка загорелась в Перми

В полиции выясняют детали случившегося
Правоохранительные органы заинтересовались информацией о том, что в Перми на проспекте загорелась пенсионерка. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом агентству рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.
«По данному факту в отделе полиции Индустриального района проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — пояснили в полиции.
Ранее сообщалось, что 75-летняя женщина сама пришла на проспект с бензином. Тушили ее прохожие. У женщины 40% ожогов тела, она находится в больнице.
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