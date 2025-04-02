02 апреля 2025

Полиция проводит проверку после того, как пенсионерка загорелась в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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В полиции выясняют детали случившегося
В полиции выясняют детали случившегося Фото:

Правоохранительные органы заинтересовались информацией о том, что в Перми на проспекте загорелась пенсионерка. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом агентству рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

«По данному факту в отделе полиции Индустриального района проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — пояснили в полиции.

Ранее сообщалось, что 75-летняя женщина сама пришла на проспект с бензином. Тушили ее прохожие. У женщины 40% ожогов тела, она находится в больнице.

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Правоохранительные органы заинтересовались информацией о том, что в Перми на проспекте загорелась пенсионерка. Ведомство выясняет все обстоятельства произошедшего. Об этом агентству рассказали в пресс-службе краевого главка МВД. «По данному факту в отделе полиции Индустриального района проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства», — пояснили в полиции. Ранее сообщалось, что 75-летняя женщина сама пришла на проспект с бензином. Тушили ее прохожие. У женщины 40% ожогов тела, она находится в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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