Бывшему директору курганского уранового завода изменили приговор

В Кургане смягчили приговор бывшему директору завода «Далур» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Экс-директору предприятия «Далур», занимающегося добычей урана в Курганской области, Николаю Попонину изменили приговор за получение подкупа и злоупотребление служебными полномочиями. Об этом URA.RU рассказали источники из правоохранительных структур.

«Попонин Н.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) п. „г“ ч.7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и приговорен к лишению свободы на срок 5 лет и 4 месяца и штрафу в размере 1,4 млн рублей.», — сообщили источники. Также бывшему директору «Далура» запретили занимать руководящие должности в течение трех лет, и у него конфискуют средства на сумму подкупа. В пресс-службе Курганского областного суда и областной прокуратуре информацию о вынесении апелляционного приговора подтвердили.

Попонин подавал апелляцию на обвинительный приговор, который ему вынесли в ноябре прошлого года. Бывший руководитель «Далура» был признан виновным в получении денежных средств в крупном размере. Мужчина получил 700 тысяч рублей от подрядчика за заключение договора. Также его признали виновным в том, что он способствовал оплате неоказанных услуг, что повлекло ущерб предприятию в размере около 7 млн рублей.

Несмотря на то, что Попонин возместил ущерб предприятию, его приговорили к 7,5 года лишения свободы. Также ему назначили штраф в размере 2 млн рублей и запретили занимать руководящие должности в течение 5 лет.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-директора курганского завода «Далур» задержали по подозрению в получении взятки. Оперативные материалы по делу были собраны УФСБ России по Курганской области при содействии службы безопасности головной компании, после чего с Попониным был расторгнут договор.