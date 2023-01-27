В Екатеринбурге запустили федеральный проект по реабилитации тяжелых пациентов

Врачи успешно используют технологии интенсивной реанимации, спасая людям жизни, но пациентам требуется и реабилитация Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины профинансировал обучение десяти бригад, которые занимаются ранней реабилитацией пациентов в тяжелом состоянии. В 2023 году благотворители планируют профинансировать обучение еще десяти таких бригад, рассказали URA.RU в пресс-службе Фонда.

«С 1 ноября 2022 года все бригады начали работать в своих больницах, в этом году мы обучим еще десять. Это уже будут команды не только из нашей области, но и из других регионов России. Сейчас проходит обучение команда Федерального центра детской хирургии Москвы — проект масштабируется», — рассказал директор института Андрей Белкин.

В Клиническом институте мозга на аллее меценатов добавили новую звезду — имени Фонда святой Екатерины. Персонал поблагодарил учредителей фонда за поддержку образовательного проекта, цель которого — как можно быстрее вернуть пациента, который находился в тяжелом состоянии, к нормальной жизни. Дать ему возможность восстановиться еще до плановой выписки, тем самым избавив и его, и семью от посттравматического стресса.

«Технология очень простая — пораньше начинать вертикализировать пациента, помогать ему двигать конечностями, самостоятельно дышать, осознавать, где он находится, чтобы не было потерь, связанных с нарушением памяти и сна. Это только в фильме человек столько лет пролежал, а потом очнулся и в курсе всего происходящего. К сожалению, чаще другая история: когда выписывают человека, который не знает, откуда он, как его фамилия», — продолжает Белкин.

Ранее URA.RU сообщало, что специалистам Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) с марта по декабрь удалось спасти шесть новорожденных, перенесших гипоксию в тяжелой форме. В этом деле врачам помогло современное оборудование, которое подарил Фонд святой Екатерины.

Андрей Белкин отмечает, что достижения интенсивной реанимации скоро приведут к тому, что люди перестанут умирать. Другое дело — дать человеку возможность вернуться на работу Фото: Фонд святой Екатерины

Ранняя реабилитация поможет пациентам быстрее вернуться к обычной жизни Фото: Фонд святой Екатерины

Сотрудники госпиталя поблагодарили Фонд святой Екатерины за помощь Фото: Фонд святой Екатерины