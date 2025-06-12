12 июня 2025

В Екатеринбурге сносят старый мост, улица перекрыта. Карта

В Екатеринбурге начали разбирать железнодорожный мост на улице Машинистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Участок перекрыли до 16 июня (архивное фото)
Участок перекрыли до 16 июня (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге перекрыли участок на улице Машинистов для демонтажа старого железнодорожного путепровода. Работы будут вестись до 16 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

Движение транспорта перекрыли от ул. Стрелочников до Кимовской. Для автомобилистов организовали объезд по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.

Работы продлятся три дня
Работы продлятся три дня
Фото:

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В Екатеринбурге перекрыли участок на улице Машинистов для демонтажа старого железнодорожного путепровода. Работы будут вестись до 16 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Движение транспорта перекрыли от ул. Стрелочников до Кимовской. Для автомобилистов организовали объезд по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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