Участок перекрыли до 16 июня (архивное фото)
В Екатеринбурге перекрыли участок на улице Машинистов для демонтажа старого железнодорожного путепровода. Работы будут вестись до 16 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Движение транспорта перекрыли от ул. Стрелочников до Кимовской. Для автомобилистов организовали объезд по улицам Готвальда, Гражданской, Героев России и Стрелочников. Схемы движения общественного транспорта не изменятся.
Работы продлятся три дня
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