В Свердловской области взлетели цены на вермишель, рис и яблоки

В Свердловской области за неделю подорожали вермишель, макароны, рис, яблоки и сыры. Актуальные данные о стоимости продуктов опубликовал Свердловскстат.
Так, в период с 2 по 9 июня, вермишель стала стоить 126,82 рубля за килограмм в среднем (+2,4%), рис подорожал до 157,15 рубля в среднем (+2,04%), яблоки — до 178,86 рубля в среднем. Стоимость твердых, полутвердых и мягких сыров перешагнула отметку в одну тысячу рублей за килограмм. Рост цены составил 1,31%.
Макароны подорожали на 1,28% — до 132,18 рубля в среднем. Сметана подорожала чуть менее заметно — на 0,61% и стала стоить 344,82 рубля за килограмм в среднем. Кроме того, за неделю подорожали мясные консервы, свинина, черный чай, сухие молочные смеси для детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!