11 июня 2025

В Свердловской области взлетели цены на вермишель, рис и яблоки

В Свердловской области яблоки подорожали на 1,73% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
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Яблоки стали стоить 178 рублей в среднем за неделю
Яблоки стали стоить 178 рублей в среднем за неделю Фото:

В Свердловской области за неделю подорожали вермишель, макароны, рис, яблоки и сыры. Актуальные данные о стоимости продуктов опубликовал Свердловскстат. 

Так, в период с 2 по 9 июня, вермишель стала стоить 126,82 рубля за килограмм в среднем (+2,4%), рис подорожал до 157,15 рубля в среднем (+2,04%), яблоки — до 178,86 рубля в среднем. Стоимость твердых, полутвердых и мягких сыров перешагнула отметку в одну тысячу рублей за килограмм. Рост цены составил 1,31%.

Макароны подорожали на 1,28% — до 132,18 рубля в среднем. Сметана подорожала чуть менее заметно — на 0,61% и стала стоить 344,82 рубля за килограмм в среднем. Кроме того, за неделю подорожали мясные консервы, свинина, черный чай, сухие молочные смеси для детей. 

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В Свердловской области за неделю подорожали вермишель, макароны, рис, яблоки и сыры. Актуальные данные о стоимости продуктов опубликовал Свердловскстат.  Так, в период с 2 по 9 июня, вермишель стала стоить 126,82 рубля за килограмм в среднем (+2,4%), рис подорожал до 157,15 рубля в среднем (+2,04%), яблоки — до 178,86 рубля в среднем. Стоимость твердых, полутвердых и мягких сыров перешагнула отметку в одну тысячу рублей за килограмм. Рост цены составил 1,31%. Макароны подорожали на 1,28% — до 132,18 рубля в среднем. Сметана подорожала чуть менее заметно — на 0,61% и стала стоить 344,82 рубля за килограмм в среднем. Кроме того, за неделю подорожали мясные консервы, свинина, черный чай, сухие молочные смеси для детей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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