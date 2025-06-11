Общество Бастрыкин заступился за свердловчан, выживающих в разрушенном доме 12 июня 2025 в 13:17 Размер текста - 17 + Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль Фото: Следственный комитет РФ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Борису Францишко подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав жителей Кушвы. Поводом стало появление в эфире федерального телеканала телесюжета о ненадлежащем состоянии одного из местных общежитий. «По факту ненадлежащего исполнения чиновниками своих обязанностей следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Председатель СК РФ взял расследование на личный контроль и потребовал от регионального руководителя ведомства представить подробный доклад о ходе и результатах следственных действий», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В 2022 году здание общежития в Кушве было признано аварийным, и местные власти пообещали расселить жильцов до 2025 года. Однако сроки были перенесены еще на несколько лет. В настоящее время в доме продолжают проживать 10 человек. Им предложено временное жилье из маневренного фонда, однако и оно не соответствует установленным требованиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Борису Францишко подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав жителей Кушвы. Поводом стало появление в эфире федерального телеканала телесюжета о ненадлежащем состоянии одного из местных общежитий. «По факту ненадлежащего исполнения чиновниками своих обязанностей следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Председатель СК РФ взял расследование на личный контроль и потребовал от регионального руководителя ведомства представить подробный доклад о ходе и результатах следственных действий», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. В 2022 году здание общежития в Кушве было признано аварийным, и местные власти пообещали расселить жильцов до 2025 года. Однако сроки были перенесены еще на несколько лет. В настоящее время в доме продолжают проживать 10 человек. Им предложено временное жилье из маневренного фонда, однако и оно не соответствует установленным требованиям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям