Три часа на жаре и слезы счастья: как прошел парад звезд с бесплатными концертами в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел фестиваль «Блогеры России»

12 июня 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Все мероприятия были бесплатными Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге второй год подряд проводят фестиваль «Блогеры России». Инфлюенсеры, которые пользуются огромной популярностью у подростков, проводили бесплатные лекции, выступали на сцене и фотографировались с поклонниками. Что ждало тех, кто хотел встретиться с кумиром, — в материале URA.RU. Фестиваль вновь решили провести в фан-зоне парка Маяковского. Первым делом всех тщательно досматривали, а после рамки металлоискателя вручали белую, синюю и красную ленточки — для участия во флешмобе. В течение дня гости должны повязать их на специальную конструкцию, а в конце мероприятия триколор из 30 тысяч ленточек поднялся в небо. Слева на фан-зоне сразу бросается в глаза длинная очередь — это поклонники стоят за автографами блогеров. Как признались подростки, им пришлось стоять три часа, чтобы заполучить заветное фото и карточку с подписью звезды. Некоторые выходили из шатра вприпрыжку, а одна девочка и вовсе заплакала от счастья. Ожидать встречу с блогерами приходилось под солнцем — на площадке практически негде скрыться от жары и присесть. Организаторы старались сгладить ситуацию: у специальной стойки можно было получить бандану, сумку, также бесплатно выдавали воду. В это же время на сцену выходили Аня Покров, Дилара, Nansi & Sidorov (исполнители песен «Вторая весна», «Встречная полоса») и ANDRO (X.O и «Вальс»). Особенно громко встречали Дилару, а некоторые даже пытались докричаться до звезды, когда она раздавала интервью. «В этот раз я прямо успела прогуляться, посмотреть набережную. Очень крутой город. Мне кажется, что я бы спокойно сюда переехала, если бы тут было бы такое же количество моих друзей, как в Москве», — призналась Дилара. Кроме этого, гости могли посетить лекторий, где выступали Герман Глас (Hype House), Саша Новиков, Александра Лукьянова и Аня Покров. На последнем спикере был забит весь шатер: на входе пускали не всех, потому что не хватало мест, а внутри было душно. Несмотря на это, подростки и дети остались довольны тем, что смогли встретиться вживую со своими кумирами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге второй год подряд проводят фестиваль «Блогеры России». Инфлюенсеры, которые пользуются огромной популярностью у подростков, проводили бесплатные лекции, выступали на сцене и фотографировались с поклонниками. Что ждало тех, кто хотел встретиться с кумиром, — в материале URA.RU. Фестиваль вновь решили провести в фан-зоне парка Маяковского. Первым делом всех тщательно досматривали, а после рамки металлоискателя вручали белую, синюю и красную ленточки — для участия во флешмобе. В течение дня гости должны повязать их на специальную конструкцию, а в конце мероприятия триколор из 30 тысяч ленточек поднялся в небо. Слева на фан-зоне сразу бросается в глаза длинная очередь — это поклонники стоят за автографами блогеров. Как признались подростки, им пришлось стоять три часа, чтобы заполучить заветное фото и карточку с подписью звезды. Некоторые выходили из шатра вприпрыжку, а одна девочка и вовсе заплакала от счастья. Ожидать встречу с блогерами приходилось под солнцем — на площадке практически негде скрыться от жары и присесть. Организаторы старались сгладить ситуацию: у специальной стойки можно было получить бандану, сумку, также бесплатно выдавали воду. В это же время на сцену выходили Аня Покров, Дилара, Nansi & Sidorov (исполнители песен «Вторая весна», «Встречная полоса») и ANDRO (X.O и «Вальс»). Особенно громко встречали Дилару, а некоторые даже пытались докричаться до звезды, когда она раздавала интервью. «В этот раз я прямо успела прогуляться, посмотреть набережную. Очень крутой город. Мне кажется, что я бы спокойно сюда переехала, если бы тут было бы такое же количество моих друзей, как в Москве», — призналась Дилара. Кроме этого, гости могли посетить лекторий, где выступали Герман Глас (Hype House), Саша Новиков, Александра Лукьянова и Аня Покров. На последнем спикере был забит весь шатер: на входе пускали не всех, потому что не хватало мест, а внутри было душно. Несмотря на это, подростки и дети остались довольны тем, что смогли встретиться вживую со своими кумирами.