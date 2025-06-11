На фестивале «Блогеры России» в парке Маяковского выстроилась длинная очередь за автографом актера и блогера Саши Новикова. Люди тянутся от шатра и через половину фан-зоны, передает корреспондент URA.RU.
Людей пускают в шатер партиями, в нем звезда не только оставляет автографы на память, но и фотографируется с поклонниками. Новиков известен по ролям в сериалах «Пищеблок» и «Подслушано», также суммарно по всем соцсетям у него более 2,5 млн подписчиков.
Фестиваль проводится во второй раз. Посетителей ждут тематические мастер-классы, конкурсы и лектории. В финале пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России.
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