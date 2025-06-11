11 июня 2025

В главном парке Екатеринбурга выстроилась очередь к звезде: кого все ждут. Видео

В Екатеринбурге образовалась длинная очередь за автографом актера Саши Новикова
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль проходит во второй раз (архивное фото)
Фестиваль проходит во второй раз (архивное фото) Фото:

На фестивале «Блогеры России» в парке Маяковского выстроилась длинная очередь за автографом актера и блогера Саши Новикова. Люди тянутся от шатра и через половину фан-зоны, передает корреспондент URA.RU.

Людей пускают в шатер партиями, в нем звезда не только оставляет автографы на память, но и фотографируется с поклонниками. Новиков известен по ролям в сериалах «Пищеблок» и «Подслушано», также суммарно по всем соцсетям у него более 2,5 млн подписчиков.

Фестиваль проводится во второй раз. Посетителей ждут тематические мастер-классы, конкурсы и лектории. В финале пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. 

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На фестивале «Блогеры России» в парке Маяковского выстроилась длинная очередь за автографом актера и блогера Саши Новикова. Люди тянутся от шатра и через половину фан-зоны, передает корреспондент URA.RU. Людей пускают в шатер партиями, в нем звезда не только оставляет автографы на память, но и фотографируется с поклонниками. Новиков известен по ролям в сериалах «Пищеблок» и «Подслушано», также суммарно по всем соцсетям у него более 2,5 млн подписчиков. Фестиваль проводится во второй раз. Посетителей ждут тематические мастер-классы, конкурсы и лектории. В финале пройдет флешмоб «Воздушная красота» в честь празднования Дня России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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