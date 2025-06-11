«Сима-ленд» ко Дню России сделал праздничную видеооткрытку с президентом Путиным

Компания «Сима-ленд» подготовила поздравление с Днем России. Сотрудники записали и выложили видео, в котором собраны памятные фрагменты событий, приуроченных к праздникам и масштабным корпоративным флешмобам.
«Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия наших побед», — сказал президент РФ Владимир Путин в начале видео, опубликованном в telegram-канале «Сима-ленд Live».
В ролике собраны значимые события для компании. Например, есть кадры доставки гуманитарной помощи в зону СВО, выступление танцевального ансамбля «Девчата» перед российскими бойцами на передовой, Вальс Победы под медиаэкраном на улице Вайнера и другие.
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