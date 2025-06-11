11 июня 2025

«Сима-ленд» ко Дню России сделал праздничную видеооткрытку с президентом Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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В ролике приняли участие сотрудники компании
В ролике приняли участие сотрудники компании Фото:

Компания «Сима-ленд» подготовила поздравление с Днем России. Сотрудники записали и выложили видео, в котором собраны памятные фрагменты событий, приуроченных к праздникам и масштабным корпоративным флешмобам.

«Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия наших побед», — сказал президент РФ Владимир Путин в начале видео, опубликованном в telegram-канале «Сима-ленд Live».

В ролике собраны значимые события для компании. Например, есть кадры доставки гуманитарной помощи в зону СВО, выступление танцевального ансамбля «Девчата» перед российскими бойцами на передовой, Вальс Победы под медиаэкраном на улице Вайнера и другие.

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Компания «Сима-ленд» подготовила поздравление с Днем России. Сотрудники записали и выложили видео, в котором собраны памятные фрагменты событий, приуроченных к праздникам и масштабным корпоративным флешмобам. «Есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое. И это, наверное, самая главная гарантия наших побед», — сказал президент РФ Владимир Путин в начале видео, опубликованном в telegram-канале «Сима-ленд Live». В ролике собраны значимые события для компании. Например, есть кадры доставки гуманитарной помощи в зону СВО, выступление танцевального ансамбля «Девчата» перед российскими бойцами на передовой, Вальс Победы под медиаэкраном на улице Вайнера и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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