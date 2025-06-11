В центре Екатеринбурга разбирают легендарный кинотеатр «Салют». Фото, видео

В Екатеринбурге стартовала реконструкция бывшего кинотеатра «Салют»

12 июня 2025 в 15:50 Размер текста - 17 +

«Салют» превращают в молодежный кластер (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В центре Екатеринбурга начались масштабные работы по преобразованию бывшего кинотеатра «Салют» в современный молодежный кластер. Здание сейчас огорожено красной лентой, а рабочие активно занимаются реконструкцией входной группы, зафиксировал журналист URA. RU. «На площадке расставлены различные строительные инструменты и оборудование. В настоящее время строительные работы ведутся в интенсивном режиме», — отметил корреспондент агентства. За более чем столетнюю историю кинотеатр «Салют» стал одним из символов культурной жизни Екатеринбурга. Однако в 2020 году, столкнувшись с убыточностью и необходимостью дорогостоящего ремонта, учреждение было закрыто. С тех пор здание не использовалось по прямому назначению. В 2024 году городские власти объявили о запуске нового проекта: здание бывшего кинотеатра будет преобразовано в молодежный кластер. Первая очередь работ должна быть завершена уже летом 2025 года. Преобразованный «Салют» станет современной площадкой для молодежи Екатеринбурга. Здесь планируется проведение образовательных программ, творческих мастерских и культурных мероприятий. Ожидается, что обновленное пространство привлечет молодых горожан и вдохнет новую жизнь в историческую часть города. Проект реализуется по инициативе администрации Екатеринбурга и направлен на развитие городской инфраструктуры. Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU Фото: Елизавета Миргазова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Екатеринбурга начались масштабные работы по преобразованию бывшего кинотеатра «Салют» в современный молодежный кластер. Здание сейчас огорожено красной лентой, а рабочие активно занимаются реконструкцией входной группы, зафиксировал журналист URA. RU. «На площадке расставлены различные строительные инструменты и оборудование. В настоящее время строительные работы ведутся в интенсивном режиме», — отметил корреспондент агентства. За более чем столетнюю историю кинотеатр «Салют» стал одним из символов культурной жизни Екатеринбурга. Однако в 2020 году, столкнувшись с убыточностью и необходимостью дорогостоящего ремонта, учреждение было закрыто. С тех пор здание не использовалось по прямому назначению. В 2024 году городские власти объявили о запуске нового проекта: здание бывшего кинотеатра будет преобразовано в молодежный кластер. Первая очередь работ должна быть завершена уже летом 2025 года. Преобразованный «Салют» станет современной площадкой для молодежи Екатеринбурга. Здесь планируется проведение образовательных программ, творческих мастерских и культурных мероприятий. Ожидается, что обновленное пространство привлечет молодых горожан и вдохнет новую жизнь в историческую часть города. Проект реализуется по инициативе администрации Екатеринбурга и направлен на развитие городской инфраструктуры.