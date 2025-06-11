На предприятии в Свердловской области медь из чаши попала на рабочего, его объяло пламенем. Сообщается, что пострадавший с ожогами находится в больнице.
Видео с камер наблюдения опубликовал telegram-канал «Плохие новости». Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в региональном управлении СКР. Там сообщили, что все произошло 1 июня.
«Указанный инцидент произошёл 1 июня 2025 года на одном из предприятий региона. По данному факту территориальным следственным отделом СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Пострадавшему рабочему, получившему ожоги, оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие данной ситуации», — пояснили в пресс-службе ведомства.
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