11 июня 2025

Рабочий чуть заживо не сгорел на свердловском заводе. Видео

Медь из чаши выплеснулась на рабочего в Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Медь выплеснулась на рабочего из чаши
Медь выплеснулась на рабочего из чаши Фото:

На предприятии в Свердловской области медь из чаши попала на рабочего, его объяло пламенем. Сообщается, что пострадавший с ожогами находится в больнице. 

Видео с камер наблюдения опубликовал telegram-канал «Плохие новости». Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в региональном управлении СКР. Там сообщили, что все произошло 1 июня. 

«Указанный инцидент произошёл 1 июня 2025 года на одном из предприятий региона. По данному факту территориальным следственным отделом СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Пострадавшему рабочему, получившему ожоги, оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие данной ситуации», — пояснили в пресс-службе ведомства. 

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На предприятии в Свердловской области медь из чаши попала на рабочего, его объяло пламенем. Сообщается, что пострадавший с ожогами находится в больнице.  Видео с камер наблюдения опубликовал telegram-канал «Плохие новости». Информацию о случившемся URA.RU подтвердили в региональном управлении СКР. Там сообщили, что все произошло 1 июня.  «Указанный инцидент произошёл 1 июня 2025 года на одном из предприятий региона. По данному факту территориальным следственным отделом СК России возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). Пострадавшему рабочему, получившему ожоги, оказывается необходимая медицинская помощь. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие данной ситуации», — пояснили в пресс-службе ведомства. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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