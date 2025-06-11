Самокатчица угодила под колеса японского авто в Екатеринбурге. Фото

В Ленинском районе Екатеринбурга водитель Toyota сбил 16-летнюю самокатчицу

12 июня 2025 в 17:39 Размер текста - 17 +

Авария произошла на улице Начдива Онуфриева (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева произошла дорожная авария с участием несовершеннолетней девушки, управлявшей электросамокатом. Инцидент произошел вблизи дома №4, когда водитель автомобиля Toyota Corolla II осуществлял маневр. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. «В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка, которая управляла электросамокатом. По предварительным данным, водитель автомобиля не заметил подростка, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия девушка получила ушибленную рану правой голени. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского УГИБДД. Госавтоинспекция напоминает водителям и другим участникам дорожного движения о необходимости проявлять особую осторожность вблизи жилых зон. Особое внимание следует уделять появлению на дороге детей и подростков, особенно в вечернее время. Фото: УГИБДД Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева произошла дорожная авария с участием несовершеннолетней девушки, управлявшей электросамокатом. Инцидент произошел вблизи дома №4, когда водитель автомобиля Toyota Corolla II осуществлял маневр. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. «В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка, которая управляла электросамокатом. По предварительным данным, водитель автомобиля не заметил подростка, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия девушка получила ушибленную рану правой голени. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского УГИБДД. Госавтоинспекция напоминает водителям и другим участникам дорожного движения о необходимости проявлять особую осторожность вблизи жилых зон. Особое внимание следует уделять появлению на дороге детей и подростков, особенно в вечернее время.