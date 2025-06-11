11 июня 2025

Самокатчица угодила под колеса японского авто в Екатеринбурге. Фото

В Ленинском районе Екатеринбурга водитель Toyota сбил 16-летнюю самокатчицу
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты. Екатеринбург, самокат, электросамокат
Авария произошла на улице Начдива Онуфриева (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева произошла дорожная авария с участием несовершеннолетней девушки, управлявшей электросамокатом. Инцидент произошел вблизи дома №4, когда водитель автомобиля Toyota Corolla II осуществлял маневр. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

«В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка, которая управляла электросамокатом. По предварительным данным, водитель автомобиля не заметил подростка, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия девушка получила ушибленную рану правой голени. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского УГИБДД.

Госавтоинспекция напоминает водителям и другим участникам дорожного движения о необходимости проявлять особую осторожность вблизи жилых зон. Особое внимание следует уделять появлению на дороге детей и подростков, особенно в вечернее время.

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В Екатеринбурге на улице Начдива Онуфриева произошла дорожная авария с участием несовершеннолетней девушки, управлявшей электросамокатом. Инцидент произошел вблизи дома №4, когда водитель автомобиля Toyota Corolla II осуществлял маневр. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося. «В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка, которая управляла электросамокатом. По предварительным данным, водитель автомобиля не заметил подростка, в результате чего произошло столкновение. В результате происшествия девушка получила ушибленную рану правой голени. Пострадавшую оперативно доставили в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского УГИБДД. Госавтоинспекция напоминает водителям и другим участникам дорожного движения о необходимости проявлять особую осторожность вблизи жилых зон. Особое внимание следует уделять появлению на дороге детей и подростков, особенно в вечернее время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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