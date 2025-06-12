12 июня 2025
11 июня 2025

Стало известно, что появится на месте популярного супермаркета в центре Екатеринбурга. Фото

На месте магазина «Брусника Маркет» в центре Екатеринбурга откроется «Жизньмарт»
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте «Брусника маркет» появится магазин сети «Жизньмарт»
На месте «Брусника маркет» появится магазин сети «Жизньмарт» Фото:

На месте магазина «Брусника Маркет» на проспекте Ленина, 41 появится «Жизньмарт». Новые баннеры с названием торговой сети появились на окнах закрывшегося супермаркета, сообщил читатель URA.RU.

Строительные работы начались весной этого года. В марте с фасада здания сняли вывеску, а на двери повесили объявление о том, что магазин закрыт.

Ранее URA.RU сообщало, что магазине готовой еды резко выросли цены. По данным из «Яндекс Карт», в Екатеринбурге в данный момент работают 62 точки «Жизньмарта», а «Брусники Маркет» — 23.

Магазин «Жизньмарта» откроется на проспекте Ленина, 41
Магазин «Жизньмарта» откроется на проспекте Ленина, 41
Фото:

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На месте магазина «Брусника Маркет» на проспекте Ленина, 41 появится «Жизньмарт». Новые баннеры с названием торговой сети появились на окнах закрывшегося супермаркета, сообщил читатель URA.RU. Строительные работы начались весной этого года. В марте с фасада здания сняли вывеску, а на двери повесили объявление о том, что магазин закрыт. Ранее URA.RU сообщало, что магазине готовой еды резко выросли цены. По данным из «Яндекс Карт», в Екатеринбурге в данный момент работают 62 точки «Жизньмарта», а «Брусники Маркет» — 23.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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