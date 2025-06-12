На месте «Брусника маркет» появится магазин сети «Жизньмарт»
На месте магазина «Брусника Маркет» на проспекте Ленина, 41 появится «Жизньмарт». Новые баннеры с названием торговой сети появились на окнах закрывшегося супермаркета, сообщил читатель URA.RU.
Строительные работы начались весной этого года. В марте с фасада здания сняли вывеску, а на двери повесили объявление о том, что магазин закрыт.
Ранее URA.RU сообщало, что магазине готовой еды резко выросли цены. По данным из «Яндекс Карт», в Екатеринбурге в данный момент работают 62 точки «Жизньмарта», а «Брусники Маркет» — 23.
Магазин «Жизньмарта» откроется на проспекте Ленина, 41
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