12 июня 2025

Бастрыкин вступился за семью в Екатеринбурге, которую из единственного жилья выселил застройщик

Главе СК снова доложат о выселении семьи из единственного жилья в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин взял ситуацию на контроль
Бастрыкин взял ситуацию на контроль Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин снова потребовал доклад о принудительном выселении семьи из единственного жилья в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. По заявлению потерпевших, застройщик вынудил их покинуть дом, чтобы построить на его месте жилой комплекс.

"В медиапространстве жителями Екатеринбурга вновь обращается внимание председателя СК России Александра Бастрыкина на принудительное выселение семьи из единственного жилья. Граждане сообщают, что они были вынуждены покинуть место своего проживания из-за неправомерных действий группы лиц, действующих в интересах застройщика, планирующего возвести жилой комплекс на земельном участке", — говорится в сообщении.

Региональный СК расследует уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад с актуальной информацией о проведенных в рамках уголовного дела следственных действиях, а также по доводам потерпевших.

Ранее Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав жителей Кушвы. Поводом стало появление в эфире федерального телеканала телесюжета о ненадлежащем состоянии одного из местных общежитий.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин снова потребовал доклад о принудительном выселении семьи из единственного жилья в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. По заявлению потерпевших, застройщик вынудил их покинуть дом, чтобы построить на его месте жилой комплекс. "В медиапространстве жителями Екатеринбурга вновь обращается внимание председателя СК России Александра Бастрыкина на принудительное выселение семьи из единственного жилья. Граждане сообщают, что они были вынуждены покинуть место своего проживания из-за неправомерных действий группы лиц, действующих в интересах застройщика, планирующего возвести жилой комплекс на земельном участке", — говорится в сообщении. Региональный СК расследует уголовное дело по ст. 330 УК РФ (самоуправство). Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад с актуальной информацией о проведенных в рамках уголовного дела следственных действиях, а также по доводам потерпевших. Ранее Бастрыкин потребовал подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением жилищных прав жителей Кушвы. Поводом стало появление в эфире федерального телеканала телесюжета о ненадлежащем состоянии одного из местных общежитий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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