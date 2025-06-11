На месте пожара работают огнеборцы (архивное фото)
В ночь на 12 июня в Екатеринбурге возник пожар рядом с Ботаническим садом. Об этом сообщили очевидцы, публикуя видео в интернет.
"Пожар рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге", — передает слова очевидцев telegram-канал "Свет Екатеринбург". На видео можно заметить, как горит строение, а рядом стоит машина пожарных. Информации о пострадавших не поступало.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!