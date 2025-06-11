11 июня 2025

В Екатеринбурге загорелась постройка возле Ботанического сада. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте пожара работают огнеборцы (архивное фото)
На месте пожара работают огнеборцы (архивное фото) Фото:

В ночь на 12 июня в Екатеринбурге возник пожар рядом с Ботаническим садом. Об этом сообщили очевидцы, публикуя видео в интернет.

"Пожар рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге", — передает слова очевидцев telegram-канал "Свет Екатеринбург". На видео можно заметить, как горит строение, а рядом стоит машина пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В ночь на 12 июня в Екатеринбурге возник пожар рядом с Ботаническим садом. Об этом сообщили очевидцы, публикуя видео в интернет. "Пожар рядом с Ботаническим садом в Екатеринбурге", — передает слова очевидцев telegram-канал "Свет Екатеринбург". На видео можно заметить, как горит строение, а рядом стоит машина пожарных. Информации о пострадавших не поступало. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу регионального ГУ МЧС. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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