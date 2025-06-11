Поездка из Екатеринбурга для 60-летнего мужчины стала смертельной. Фото

12 июня 2025 в 16:39 Размер текста - 17 +

На месте аварии работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа Фото: Госавтоинспекция Свердловской области На 4-м километре подъездной дороги к Первоуральску вечером 11 июня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда автомобиля Chevrolet погиб пешеход. Эксперты изучают все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автомобиля, дорожные условия и действия всех участников дорожного движения, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. «За рулем автомобиля находился мужчина 2001 года рождения, чей водительский стаж составляет чуть более года. Он совершил наезд на мужчину 1965 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Пешеход двигался справа налево по ходу движения ТС. В результате столкновения мужчина-пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой», — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, погибший вместе с родственниками направлялся из Екатеринбурга в садовое товарищество. Они остановились у торгового объекта, расположенного на противоположной стороне дороги, и трагедия произошла, когда мужчина возвращался к ожидавшим его людям. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность на дорогах. Особое внимание ГИБДД обращает на необходимость снижать скорость и быть максимально внимательными вблизи пешеходных переходов, особенно водителям с небольшим водительским стажем. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 4-м километре подъездной дороги к Первоуральску вечером 11 июня произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате наезда автомобиля Chevrolet погиб пешеход. Эксперты изучают все обстоятельства происшествия, включая техническое состояние автомобиля, дорожные условия и действия всех участников дорожного движения, рассказали URA.RU в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции. «За рулем автомобиля находился мужчина 2001 года рождения, чей водительский стаж составляет чуть более года. Он совершил наезд на мужчину 1965 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Пешеход двигался справа налево по ходу движения ТС. В результате столкновения мужчина-пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой», — говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, погибший вместе с родственниками направлялся из Екатеринбурга в садовое товарищество. Они остановились у торгового объекта, расположенного на противоположной стороне дороги, и трагедия произошла, когда мужчина возвращался к ожидавшим его людям. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую осторожность на дорогах. Особое внимание ГИБДД обращает на необходимость снижать скорость и быть максимально внимательными вблизи пешеходных переходов, особенно водителям с небольшим водительским стажем.