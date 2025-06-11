11 июня 2025

На улицах Екатеринбурга увидели роскошный британский спорткар. Фото

В Екатеринбурге заметили McLaren 720s
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цена на McLaren 720s начинается от 20 миллионов рублей
Цена на McLaren 720s начинается от 20 миллионов рублей Фото:

Возле Ельцин Центра в Екатеринбурге горожане смогли лицезреть очень красивый и редкий спорткар из Англии McLaren 720s. Цена на такую модель начинается от 20 миллионов рублей.

McLaren 720s впервые был показан в 2017 году на Женевском автосалоне. Спорткар сменил прошлую модель от McLaren — 650s. Авто оснащено мощным 4-литровым V8 двигателем с турбонаддувом, развивающим 720 лошадиных сил. У купе также есть версия Spyder с откидной крышей.  

Это не первый случай появления редких и красивых автомобилей в Екатеринбурге. Ранее в городе был замечен редкий Porsche 911 Carrera 4, а до этого горожане видели американский Corvette C7 Z06 и итальянский Lamborghini Huracan.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле Ельцин Центра в Екатеринбурге горожане смогли лицезреть очень красивый и редкий спорткар из Англии McLaren 720s. Цена на такую модель начинается от 20 миллионов рублей. McLaren 720s впервые был показан в 2017 году на Женевском автосалоне. Спорткар сменил прошлую модель от McLaren — 650s. Авто оснащено мощным 4-литровым V8 двигателем с турбонаддувом, развивающим 720 лошадиных сил. У купе также есть версия Spyder с откидной крышей.   Это не первый случай появления редких и красивых автомобилей в Екатеринбурге. Ранее в городе был замечен редкий Porsche 911 Carrera 4, а до этого горожане видели американский Corvette C7 Z06 и итальянский Lamborghini Huracan.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...