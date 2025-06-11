Возле Ельцин Центра в Екатеринбурге горожане смогли лицезреть очень красивый и редкий спорткар из Англии McLaren 720s. Цена на такую модель начинается от 20 миллионов рублей.
McLaren 720s впервые был показан в 2017 году на Женевском автосалоне. Спорткар сменил прошлую модель от McLaren — 650s. Авто оснащено мощным 4-литровым V8 двигателем с турбонаддувом, развивающим 720 лошадиных сил. У купе также есть версия Spyder с откидной крышей.
Это не первый случай появления редких и красивых автомобилей в Екатеринбурге. Ранее в городе был замечен редкий Porsche 911 Carrera 4, а до этого горожане видели американский Corvette C7 Z06 и итальянский Lamborghini Huracan.
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