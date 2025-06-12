Синоптики предупредили свердловчан об опасном загрязнении воздуха

В Свердловской области второй день сохраняются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности. Снять предупреждение должны 13 июня с 20:00.
«С 20 часов 11 июня до 20 часов 13 июня на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 13 июня», — сообщили в Уральском гидрометцентре, информация размещена на официальной странице.
Как правило, при первой степени опасности в воздухе сохраняется выше одной предельно-допустимой концентрации одного или двух загрязняющих веществ. В этом случае гражданам рекомендуется ограничить пребывание на улице, заниматься спортом в закрытых помещениях.
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