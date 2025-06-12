Тонны уральского мороженого вывезли в Китай

Две тонны уральского мороженого отправили в 2025 году в Китай. Таким образом страна может обойти Казахстан. Республика до этого являлась главным уральским экспортером.
«В Казахстане больше всего любят уральское мороженое. Более 95% от всего экспортируемого десерта, сделанного на предприятиях Урала, отправляется в эту страну. Но, возможно, скоро на первое место вырвется Китай. В этом году туда отправили две тонны уральского мороженого», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии Екатеринбурга.
Среди главных производителей мороженого в Уральском регионе является ООО «Хладокомбинат №3» (Екатеринбург). Предприятие выпускает, в частности, «ГОСТовский пломбир», «Белый фрегат». Также производством мороженого в Свердловской области занимается Ирбитский молочный завод и Талицкий.
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