12 июня 2025
11 июня 2025

Тонны уральского мороженого вывезли в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге производством мороженого занимается «Хладокомбинат №3»
В Екатеринбурге производством мороженого занимается «Хладокомбинат №3» Фото:

Две тонны уральского мороженого отправили в 2025 году в Китай. Таким образом страна может обойти Казахстан. Республика до этого являлась главным уральским экспортером. 

«В Казахстане больше всего любят уральское мороженое. Более 95% от всего экспортируемого десерта, сделанного на предприятиях Урала, отправляется в эту страну. Но, возможно, скоро на первое место вырвется Китай. В этом году туда отправили две тонны уральского мороженого», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии Екатеринбурга. 

Среди главных производителей мороженого в Уральском регионе является ООО «Хладокомбинат №3» (Екатеринбург). Предприятие выпускает, в частности, «ГОСТовский пломбир», «Белый фрегат». Также производством мороженого в Свердловской области занимается Ирбитский молочный завод и Талицкий. 

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Две тонны уральского мороженого отправили в 2025 году в Китай. Таким образом страна может обойти Казахстан. Республика до этого являлась главным уральским экспортером.  «В Казахстане больше всего любят уральское мороженое. Более 95% от всего экспортируемого десерта, сделанного на предприятиях Урала, отправляется в эту страну. Но, возможно, скоро на первое место вырвется Китай. В этом году туда отправили две тонны уральского мороженого», — сообщает неофициальный telegram-канал мэрии Екатеринбурга.  Среди главных производителей мороженого в Уральском регионе является ООО «Хладокомбинат №3» (Екатеринбург). Предприятие выпускает, в частности, «ГОСТовский пломбир», «Белый фрегат». Также производством мороженого в Свердловской области занимается Ирбитский молочный завод и Талицкий. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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